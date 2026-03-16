    • 16 de marzo de 2026 - 22:33

    Encontraron muerto al turista Sean Christopher Bartel en Ushuaia: qué le pasó

    Tenía 37 años. Su auto estaba estacionado en la entrada de un sendero que iba hacia la Laguna Esmeralda.

    Sean Christopher Bartel tenía 37 años. (Foto: Crítica Sur)

    Sean Christopher Bartel tenía 37 años. (Foto: Crítica Sur)

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un turista estadounidense de 37 años, que estaba desaparecido desde el jueves, fue encontrado muerto en un sendero que conduce a la Laguna Esmeralda, uno de los puntos más visitados de Tierra del Fuego.

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    Sean Christopher Bartel había llegado a la Argentina el 3 de marzo y recorrió distintos destinos turísticos, como Buenos Aires y El Chaltén. Días antes de su desaparición, se instaló en un alojamiento en Ushuaia.

    Las cámaras de seguridad del lugar lo registraron saliendo el jueves a las 8 de la mañana, con una campera y una mochila, listo para una excursión.

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    La c&aacute;mara de seguridad del hotel capt&oacute; al turista saliendo con la mochila. (Foto: NA)

    La cámara de seguridad del hotel captó al turista saliendo con la mochila. (Foto: NA)

    La alarma se encendió cuando pasaron las horas y no hubo más noticias de Bartel. La investigación reveló que el día anterior había alquilado un Toyota Etios blanco, que fue hallado este fin de semana en el estacionamiento donde comienza el sendero a la Laguna Esmeralda, sobre la Ruta Nacional 3.

    Con ese dato, la Policía provincial y la Comisión de Auxilio activaron un intenso operativo de búsqueda. Finalmente, este domingo, encontraron el cuerpo sin vida de Bartel a más de 3 kilómetros del punto de partida, tras cruzar la laguna y en dirección al glaciar Ojo del Albino.

    La principal hipótesis: una caída fatal

    Según informaron desde la Comisaría Primera de Ushuaia, la principal hipótesis es que Bartel cayó desde una altura de aproximadamente 90 metros mientras realizaba trekking en la zona.

    “No se encontraron indicios de criminalidad y se trabaja en la hipótesis de una caída de gran altura”, detallaron las autoridades al medio Críticas Sur.

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    El turista Sean Christopher Bartel habr&iacute;a ca&iacute;do de unos 90 metros. (Foto: Diario del Fin del Mundo)

    El turista Sean Christopher Bartel habría caído de unos 90 metros. (Foto: Diario del Fin del Mundo)

    El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se espera que la autopsia confirme las causas exactas de la muerte. Por el momento, no trascendieron los resultados oficiales.

    Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino son dos de los destinos más buscados por quienes visitan Ushuaia y buscan experiencias de trekking y aventura. Sin embargo, el terreno puede ser peligroso, especialmente para quienes no conocen la zona o se aventuran solos.

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