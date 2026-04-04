Encontraron a un hombre tirado al costado de Ruta 20 en 25 de Mayo

La víctima es un hombre de 48 años oriundo de Mendoza. Fue hallado inconsciente junto a su bicicleta.

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en el departamento 25 de Mayo es investigado como un presunto caso de choque y fuga, luego de que un ciclista fuera encontrado inconsciente a la vera de la Ruta 20.

La víctima fue identificada como Ariel Felipe Carrizo, de 48 años, oriundo de Guaymallén, Mendoza, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson con múltiples heridas de gravedad. Al parecer, regresaba de haber cumplido con una promesa junto a un grupo de pedaleros desde la Difunta Correa.

El hecho se registró alrededor de las 00:37 en la intersección de Ruta 20 y Calle 3, a la altura del kilómetro 539. Al llegar al lugar, personal policial encontró al hombre tendido en el lateral oeste de la ruta, junto a su bicicleta y efectos personales.

El hecho Según las primeras pericias, Carrizo circulaba en su bicicleta en sentido norte a sur cuando habría sido embestido por otro vehículo. En el lugar se hallaron restos plásticos, presumiblemente de una óptica, lo que refuerza la hipótesis de que el conductor involucrado se dio a la fuga.

El ciclista fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado al Hospital Rawson, donde ingresó con un cuadro crítico: traumatismo encéfalo craneano grave, lesiones en tórax y abdomen, fractura de tres costillas del lado izquierdo y politraumatismos severos. Debido a la gravedad de las heridas, fue intervenido quirúrgicamente.