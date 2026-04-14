Encontraron sin vida a un sereno en una reserva natural de Zonda

Un trabajador rural fue encontrado sin vida este lunes por la mañana en el interior de una estancia ubicada en Zonda, donde se desempeñaba como sereno de manera provisoria.

El hallazgo se produjo cuando allegados se acercaron a la Estancia Maradona tras no tener noticias suyas desde el sábado. Al ingresar a la vivienda, lo encontraron sin signos vitales, lo que motivó la inmediata intervención policial.

En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a funcionarios de la UFI Delitos Especiales. Las primeras pericias indicaron que el cuerpo llevaba al menos 48 horas de fallecido y que no presentaba golpes, signos de violencia ni indicios de un hecho delictivo.

Según trascendió, el hombre padecía problemas cardíacos y estaba bajo tratamiento médico. Para confirmar las causas del deceso, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde la autopsia determinó que murió por un infarto.