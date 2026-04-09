Entraron a una finca, sonó la alarma y nadie fue: se llevaron muebles de la galería

Ocurrió el martes por la noche en Calle 15. Los delincuentes quedaron filmados mientras sustraían sillas y parte de una mesa. Los vecinos reclaman mayor presencia policial.

Uno de los delicnuentes fue captado por una de las cámaras de seguridad.

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Un nuevo hecho de inseguridad golpeó la zona semirural de Pocito durante la noche del pasado martes. Pese a que la propiedad contaba con medidas de seguridad, los delincuentes actuaron con total impunidad en una finca ubicada sobre Calle 15, en el tramo comprendido entre Aberastain y Mendoza.

Según relataron las víctimas, el episodio tuvo una particularidad que indignó aún más a los damnificados: tras el primer intento de ingreso, la alarma de la propiedad se activó y comenzó a sonar con fuerza. Sin embargo, al notar que nadie acudía al lugar ni se registraba presencia policial en las inmediaciones, los malvivientes decidieron persistir en su objetivo.

Ingresaro a la zona de la galería, los ladrones se dedicaron a cargar lo que tenían a mano. Según el detalle del robo, se llevaron dos sillas y parte de una mesa de exteriores, entre otras cosas. El accionar delictivo no fue invisible, ya que las cámaras de seguridad del predio lograron filmar los rostros y los movimientos de los autores, material que ya estaría en manos de los investigadores.

El reclamo vecinal

El hecho no es aislado y ha encendido nuevamente las alarmas entre los residentes de la zona. Los vecinos manifestaron su malestar por los constantes robos bajo distintas modalidades que vienen sufriendo en las últimas semanas.