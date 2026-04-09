    • 9 de abril de 2026 - 13:27

    Entraron a una finca, sonó la alarma y nadie fue: se llevaron muebles de la galería

    Ocurrió el martes por la noche en Calle 15. Los delincuentes quedaron filmados mientras sustraían sillas y parte de una mesa. Los vecinos reclaman mayor presencia policial.

    Uno de los delicnuentes fue captado por una de las cámaras de seguridad.

    Uno de los delicnuentes fue captado por una de las cámaras de seguridad.

    Foto:

    Un nuevo hecho de inseguridad golpeó la zona semirural de Pocito durante la noche del pasado martes. Pese a que la propiedad contaba con medidas de seguridad, los delincuentes actuaron con total impunidad en una finca ubicada sobre Calle 15, en el tramo comprendido entre Aberastain y Mendoza.

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    Según relataron las víctimas, el episodio tuvo una particularidad que indignó aún más a los damnificados: tras el primer intento de ingreso, la alarma de la propiedad se activó y comenzó a sonar con fuerza. Sin embargo, al notar que nadie acudía al lugar ni se registraba presencia policial en las inmediaciones, los malvivientes decidieron persistir en su objetivo.

    Ingresaro a la zona de la galería, los ladrones se dedicaron a cargar lo que tenían a mano. Según el detalle del robo, se llevaron dos sillas y parte de una mesa de exteriores, entre otras cosas. El accionar delictivo no fue invisible, ya que las cámaras de seguridad del predio lograron filmar los rostros y los movimientos de los autores, material que ya estaría en manos de los investigadores.

    El reclamo vecinal

    El hecho no es aislado y ha encendido nuevamente las alarmas entre los residentes de la zona. Los vecinos manifestaron su malestar por los constantes robos bajo distintas modalidades que vienen sufriendo en las últimas semanas.

    La zona se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisaría 7ma y la Unidad Operativa La Rinconada, pero quienes viven allí aseguran que el patrullaje es insuficiente para cubrir la extensión de las fincas y las calles rurales del departamento.

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