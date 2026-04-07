    • 7 de abril de 2026 - 12:19

    Falsos policías: uno de los imputados confesó que la droga era de ellos y un abogado le hizo un gesto que cierre la boca

    El sujeto pidió la palabra y confesó. Aseguran que su abogado renunció a la defensa. Hubo cuarto intermedio.

    Falsos policías.

    Falsos policías.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que comenzó con un clima de tensión en una nueva audiencia por el caso de los falsos policías que se atrincheraron en el barrio Manantial, terminó en un verdadero escándalo judicial tras la sorpresiva confesión de uno de los imputados.

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    En medio de la audiencia, el acusado pidió la palabra y reconoció su participación en los hechos, asegurando además que la droga incautada les pertenecía. La situación generó desconcierto inmediato en la sala.

    Según se pudo observar, los abogados defensores reaccionaron con gestos de preocupación, incluso llevándose las manos a la cabeza, mientras otro de los imputados también intentaba intervenir. Ante ese escenario, uno de los letrados solicitó un cuarto intermedio para frenar la declaración.

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    La defensa de los imputados.

    La defensa de los imputados.

    Durante ese momento, también se vio al abogado César Jofré realizar un gesto de “cerrar la boca”, en un intento de contener la situación. Sin embargo, el impacto de la confesión fue tal que el defensor del imputado, Gómez Camossi, decidió apartarse del caso, comunicando su renuncia a los familiares presentes.

    Tras la reanudación de la audiencia, el letrado formalizó su decisión, en una jornada marcada por la tensión, los cruces y un giro inesperado en una causa que ya venía generando fuerte repercusión.

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    Captura de video, gesto de C&eacute;sar Jofr&eacute;.

    Captura de video, gesto de César Jofré.

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