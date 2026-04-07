    • 7 de abril de 2026 - 13:08

    Aparatoso triple choque en pleno centro y en hora pico

    El siniestro tuvo lugar en la esquina de Entre Ríos y Santa Fe. Hubo tres vehículos involucrados

    El siniestro tuvo lugar en la esquina de Entre Ríos y Santa Fe. El aparatoso choque tuvo tres vehículos involucrados

    El siniestro tuvo lugar en la esquina de Entre Ríos y Santa Fe. El aparatoso choque tuvo tres vehículos involucrados

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un choque entre tres vehículos provocó momentos de tensión y un importante caos vehicular en pleno centro, en una de las franjas horarias de mayor circulación. El siniestro se registró alrededor de las 12.15 en la intersección de calles Entre Ríos y Santa Fe, una esquina semaforizada de la Capital donde el tránsito suele ser intenso, especialmente al mediodía.

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    Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una Peugeot Partner utilitaria, un Volkswagen Gol Trend y una camioneta Jeep. El impacto generó demoras en la circulación y complicaciones para quienes transitaban por la zona.

    En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. También se hizo presente personal de Emergencias Médicas, aunque hasta el momento no se confirmó si hubo personas heridas como consecuencia del hecho.

    Las autoridades buscan establecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

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