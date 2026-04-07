Sanjuanino fue condenado por contactar a tres nenas por Instragram y enviarles videos de pornografía infantil

En un fallo judicial reciente en San Juan, Marcos Darío Luna fue condenado a la pena de cinco años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de los delitos de grooming y distribución de pornografía infantil . El caso fue llevado adelante por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, logrando un acuerdo de juicio abreviado aceptado por la defensa.

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La investigación determinó que Luna utilizaba diversos perfiles en la red social Instagram para contactar a menores de edad, entablar conversaciones de índole sexual y enviarles material pornográfico para "normalizar" este tipo de vínculos . Entre las víctimas identificadas se encuentran tres niñas de 10, 11 y 13 años.

El modus operandi de Luna consistía en abordar a las niñas preguntando sobre su edad y si se encontraban solas, para luego insistir con preguntas íntimas y finalmente enviarles videos de contenido explícito. Ante la contundencia de las pruebas recolectadas por el equipo fiscal, el juez Gerardo Fernández Caussi dictó la sentencia de cumplimiento efectivo.

El equipo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, integrado por el fiscal coordinador Pablo Martín, el ayudante fiscal Federico Pereyra y con colaborador técnico Federico Martínez lo llevó ante el juez Gerardo Fernández Caussi. El abogado de la defensa Rodolfo Pardo aceptó el acuerdo de abreviado y el imputado Luna fue condenado a la pena de cinco años de prisión efectiva.

Para responder específicamente a qué evidencias permitieron su identificación, la investigación contó con un sólido rastro digital proporcionado por la plataforma Meta y el trabajo técnico de la fiscalía:

Reportes de Instagram (Meta): la plataforma generó alertas automáticas al detectar el envío de archivos con contenido de abuso sexual infantil.

Números telefónicos de recuperación: las cuentas utilizadas ("Pedro Marcos", "Marcos Darío" y "Marcos Casa") estaban vinculadas a números de teléfono específicos para la recuperación de las cuentas.

Direcciones IP y Proveedor de Internet: Se logró identificar que las conexiones se realizaban desde las direcciones IP, las cuales pertenecían a la empresa proveedora Personal Fibra.

Geolocalización: Estos datos técnicos permitieron localizar tanto al victimario como a las víctimas en la provincia de San Juan.

Registros de chats: En uno de los casos, la plataforma logró recuperar parte de la conversación donde se advertía claramente el intento de Luna por llevar a la menor hacia un terreno sexual antes de enviarle videos prohibidos.