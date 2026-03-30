El árbitro sanjuanino Emanuel Ejarque negó haber recibido transferencias por sobornos: "Fue sponsor"

Ejarque quedó involucrado en la causa por presuntos sobornos en el fútbol argentino. El árbitro aseguró que los fondos recibidos fueron por publicidad.

El árbitro sanjuanino Emanuel Ejarque quedó involucrado en la causa por presuntos sobornos en el fútbol argentino. Asegura que los fondos recibidos corresponden a publicidad de su programa radial y presentó documentación para respaldar su versión.

La investigación judicial por presuntas irregularidades en el arbitraje del fútbol argentino sumó el fin de semana un nuevo capítulo, con la aparición del nombre de Emanuel Ejarque. El árbitro sanjuanino quedó bajo la lupa tras detectarse una serie de transferencias provenientes de una empresa señalada por su cercanía con estructuras dirigenciales del fútbol.

Según lo expuesto por Clarín, la firma Malte SRL, a cargo de Juan Pablo Beacon, quien fue un hombre de confianza de Toviggino y actualmente actúa como arrepentido, realizó transferencias a los árbitros Ejarque y Fernando Espinoza partir de 2020. Ejarque habría recibido al menos ocho pagos entre mayo de 2021 y febrero de 2022, por un monto total de 362.000 pesos, cifra que en ese momento equivalía aproximadamente a 3.800 dólares. Estos movimientos forman parte del expediente que analiza posibles vínculos económicos entre árbitros y firmas privadas en un contexto de sospechas por eventuales sobornos.

Lejos de mantenerse en silencio, Ejarque salió rápidamente a dar su versión. A través de redes sociales y estados de WhatsApp, el sanjuanino aseguró que los ingresos corresponden a pautas publicitarias de “Tiro Directo”, el programa radial que condujo entre 2020 y 2023. En ese sentido, difundió comprobantes de pago y apuntó contra sectores de la prensa por lo que consideró un tratamiento malintencionado de la información. "Agradecer por todos los mensajes recibidos de familiares, amigos, dirigentes, jugadores. Prensa amarillista de mala fe te comunico que lo antes comunicado fue sponsor oficial de Tiro Directo", expresó en sus redes.

image CASU salió a respaldar al árbitro El respaldo institucional no tardó en llegar. La Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos emitió un comunicado en el que confirmó que los pagos fueron realizados en concepto de publicidad y sostuvo que existen documentos que acreditan esas operaciones. No obstante, aclararon que parte de la información fue resguardada por motivos de seguridad.