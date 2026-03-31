    • 31 de marzo de 2026 - 07:32

    Eliminación en Gran Hermano: el sanjuanino Franco Poggio dejó la casa en una gala tensa

    El ingreso de Tamara Paganini fue el centro de atención, mientras Franco Poggio fue eliminado en una noche cargada de tensión en Gran Hermano Generación Dorada.

    Franco Poggio.

    Franco Poggio.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    La definición llegó pasadas las 23, cuando el conductor Santiago del Moro anunció el resultado en una gala atravesada por la presión del rating y una casa en plena ebullición, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

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    Una semana marcada por el conflicto

    El gran detonante de los últimos días fue la fuerte pelea entre Andrea del Boca y Sol Abraham. El enfrentamiento se originó tras la compra del supermercado, responsabilidad que recayó en Sol y que, según la actriz, no estuvo a la altura de las necesidades del grupo.

    Ese cruce elevó la tensión dentro de la casa y se convirtió en uno de los temas centrales de la semana, influyendo también en el humor del público al momento de votar.

    Una gala acelerada y con sorpresas

    En los primeros minutos del programa, y mientras se preparaba el ingreso de Tamara Paganini en reemplazo de Jenny Mavinga, Del Moro fue sacando rápidamente de placa a participantes.

    Así, en cuestión de minutos, Lola y Yanina quedaron fuera de peligro, acotando la definición a los nombres más comprometidos.

    El mano a mano final

    La definición quedó en un mano a mano entre Franco Poggio y Brian Sarmiento. Finalmente, el público decidió que Poggio abandonara la casa, marcando así una nueva salida en un juego cada vez más competitivo.

    Poggio, además, había ganado visibilidad en el reality por su vínculo con Lizardo Ponce, lo que sumaba interés a su permanencia dentro del programa.

    Un juego que no da respiro

    Con la salida de Franco Poggio, la casa vuelve a reconfigurarse en medio de conflictos, estrategias y nuevos ingresos. El regreso de figuras históricas y las tensiones internas anticipan una semana aún más intensa en Gran Hermano.

    El reality entra en una etapa clave, donde cada decisión del público empieza a pesar cada vez más en el camino hacia la final.

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