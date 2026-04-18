Femicidio en Rosario: investigan muerte de dos estudiantes de Psicología

Un femicidio en Rosario genera conmoción tras el hallazgo de dos jóvenes estudiantes sin vida en el centro de la ciudad. La Justicia avanza con peritajes clave.

Chimbas: sacó un arma ante la Policía, se agarró a golpes y lo atraparon tras fuga

Condenaron a perpetua al femicida que atacó a golpes a su esposa, la tiró al río y la ahogó

Las víctimas fueron identificadas como Sophia Civarelli y Valentín Alcida , ambos de 22 años y estudiantes de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) . La joven fue hallada sin vida en un departamento ubicado en 3 de Febrero al 2400 , mientras que el joven cayó desde un edificio en 3 de Febrero al 1100 .

Según los primeros peritajes, Civarelli presentaba una herida cortante en el cuello , lo que encendió las alarmas de los investigadores. Minutos después, Alcida se arrojó desde un octavo piso y falleció posteriormente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) .

Un elemento clave en la causa es el llamado al 911 realizado por una amiga del joven, quien alertó sobre la situación. Además, la testigo indicó que el joven habría dado una versión previa de los hechos antes de quitarse la vida, la cual ahora es analizada por la fiscalía.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró un cuchillo y una carta escrita por el joven , en la que manifestaba su intención de suicidarse. En ese escrito, indicaba que no logró “salvar” a su pareja, aunque esa versión no coincide con los indicios forenses iniciales.

La causa fue caratulada inicialmente como muerte dudosa, pero el Ministerio Público de la Acusación se inclina hacia la hipótesis de femicidio seguido de suicidio, un patrón que se repite en distintos casos del país.

El impacto del hecho también alcanzó a la comunidad universitaria. Desde la UNR expresaron su consternación, mientras que compañeros y docentes manifestaron su dolor y se activaron dispositivos de contención psicológica para estudiantes.

En las próximas horas se esperan resultados de autopsias, peritajes y análisis de dispositivos electrónicos, fundamentales para reconstruir lo ocurrido y determinar si existían antecedentes de violencia en la relación.