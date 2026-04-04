Fuga en moto, choque y arma apuntada a policías en plena persecución

Un violento episodio de inseguridad en Capital generó momentos de máxima tensión cuando dos hombres escaparon en moto , chocaron y uno de ellos apuntó con un arma de fuego a efectivos policiales . El hecho terminó con ambos detenidos tras una persecución que involucró a la Policía Ciclista y la Brigada Oeste.

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El hecho ocurrió en la zona de Avenida España y 9 de Julio , donde personal de la Policía Ciclista trabajaba en una emergencia médica. En ese momento, recibieron la alerta sobre dos sospechosos que huían en una moto sin patente , lo que activó un operativo inmediato.

Al intentar identificarlos, los efectivos les dieron la voz de alto, pero los ocupantes desobedecieron y realizaron una maniobra evasiva , girando en U para escapar en sentido contrario.

La persecución continuó con apoyo de la Brigada Oeste, que logró interceptar el rodado. Sin embargo, tras un choque, los dos sujetos cayeron y emprendieron la fuga a pie , intensificando el operativo.

En medio de la huida, uno de los implicados, identificado como Ruarte, de 24 años , sacó de entre sus prendas un revólver calibre 22 y apuntó directamente contra los policías , en una situación de alto riesgo.

A pesar de la amenaza, los efectivos lograron reducir a ambos sospechosos a pocos metros del lugar. El segundo detenido fue identificado como Pereyra, también de 24 años.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el arma de fuego apta para el disparo y la motocicleta utilizada en la fuga, elementos clave para la causa.

El ayudante fiscal Dr. Alejandro Díaz dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por portación indebida de arma de fuego, quedando ambos detenidos a disposición de la Justicia.