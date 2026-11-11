Gendarmes secuestraron 370 gramos de “cannabis sativa” durante el control de un transporte de pasajeros. En otros dos procedimientos, interdictaron tres encomiendas con un total de 28 kilos de hojas de coca en estado natural.

Gendarmería Nacional: sobre la Ruta 38, secuestran 28 kilos de hojas de coca y marihuana, escondido entre las prendas

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Gendarmería Nacional concretó un operativo sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del paraje Talamuyuna, donde logró incautar estupefacientes ocultos entre las prendas de un pasajero y desbarató el traslado clandestino de hojas de coca en la modalidad de encomiendas, en procedimientos que quedaron bajo la órbita de la Justicia Federal y organismos de control.

El despliegue principal se originó cuando los efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” interceptaron un transporte de pasajeros en el kilómetro 391 de la traza nacional. Durante la requisa preventiva de rutina, los uniformados advirtieron que un individuo llevaba escondidos entre sus ropas cuatro paquetes amorfos con sustancia vegetal. Las pruebas de campo practicadas mediante Narcotest arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, totalizando 370 gramos, por lo que el pasajero involucrado quedó supeditado a las actuaciones sumariales correspondientes.

En paralelo, los controles dinámicos y de paquetería permitieron detectar el envío irregular de mercadería en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. En una primera intervención previa, los agentes interdictaron dos encomiendas que contenían 18 kilos de hojas de coca en estado natural. Posteriormente, en otro control desplegado a la altura del kilómetro 434 de la misma vía de circulación, se interceptó un nuevo paquete postal en el que se transportaban otros 10 kilos del mismo vegetal ocultos en el interior de una olla.