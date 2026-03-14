Golpe al narcomenudeo en Rivadavia: desarticulan un kiosco de drogas en Marquesado

Secuestraron cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

Golpe al narcomenudeo en Rivadavia: desarticulan un punto de venta y detienen a dos personas

Un importante operativo contra el narcomenudeo se llevó a cabo en el departamento Rivadavia, donde la Policía de San Juan logró desarticular un presunto punto de venta de drogas en el barrio Sierras de Marquesado. El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del grupo especial GERAS y canes detectores de narcóticos.

Qué drogas hallaron en el operativo Durante el allanamiento, los efectivos lograron secuestrar 260 cigarrillos de armado casero, 120 envoltorios pequeños de cocaína, un envoltorio compacto de la misma sustancia, 123 gramos de marihuana, además de dos plantas de cannabis de aproximadamente 1,50 y 2 metros de altura.

Asimismo, se incautaron dos balanzas de precisión, seis teléfonos celulares y $1.118.050 pesos en efectivo, elementos que serían utilizados para la comercialización de estupefacientes.

image Golpe al narcomenudeo. Lo secuestrado por la Policía. Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado.