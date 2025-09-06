Golpe al narcotráfico: detuvieron a cuatro personas que trasladaban casi 3 kilos de cocaína a San Juan El operativo se realizó en el control de Jocolí, en Lavalle.

La lucha contra el narcotráfico en la región de Cuyo volvió a dar un paso firme con un operativo que frustró el ingreso de cocaína a San Juan. En la madrugada del sábado, la Policía de Investigaciones de Mendoza, junto con la Fiscalía Federal de esa provincia, secuestró casi tres kilos de droga en la Ruta Nacional 40, a la altura de Jocolí, Lavalle. La intervención permitió detener a cuatro personas y confiscar dinero y celulares que serán claves para avanzar en la causa.

El procedimiento forma parte del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, un esquema de trabajo conjunto entre Mendoza, San Juan y San Luis que busca unificar recursos, tecnología e inteligencia para combatir delitos complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza.

Este acuerdo -firmado en mayo de 2024 en el Arco Desaguadero por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi- se traduce en controles más rigurosos en pasos estratégicos, interoperabilidad de cámaras lectoras de patentes e integración de bases de datos que permiten anticipar movimientos criminales.

En este caso, la investigación comenzó en Guaymallén, donde se detectó la circulación de dos vehículos sospechosos -un Renault Logan y un Fiat Cronos- que luego fueron interceptados en Lavalle. Durante la requisa se secuestraron 2.722 gramos de cocaína compactada en tres ladrillos, además de $130.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y los vehículos utilizados en la maniobra.

Los cuatro detenidos -dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad- quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Desde la Secretaría de Seguridad de San Juan, se destaca que este procedimiento refuerza la importancia de la cooperación interprovincial: los delitos vinculados al narcotráfico exceden las fronteras locales y solo pueden enfrentarse con un esquema regional coordinado.