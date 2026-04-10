Habló la madre del nene que murió en Comodoro Rivadavia: "Yo no maté a mi hijo"

La madre de Ángel , el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia , brindó sus primeras declaraciones públicas tras las acusaciones de la familia paterna, que la señaló como responsable de la muerte del menor. El caso generó conmoción en la ciudad y la investigación judicial sigue abierta mientras se esperan los resultados finales de la autopsia.

La desgarradora denuncia de la madrastra del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia: "Lo mataron"

En diálogo con ADNSUR, Mariela sostuvo: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué” . Según relató, durante su embarazo y los primeros meses de vida de su hijo, sufrió episodios de violencia por parte de su ex pareja, a quien acusó de haberle quitado al niño. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, afirmó.

La madre de Ángel dio su versión sobre lo que ocurrió la mañana del domingo, cuando el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional y murió horas después. Dijo que esa mañana se levantaron temprano y decidieron despertar a Ángel para que fuera al baño, ya que dormía muchas horas seguidas. Contó que el nene se había hecho pis, por lo que lo acostaron en su propia cama.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, explicó. “Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, explicó.

Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, Mariela describió que salieron a la calle a pedir ayuda. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta”.

Cuando finalmente llegaron los médicos, Ángel ya presentaba un cuadro crítico. “Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, relató Mariela.

La madre aseguró que ella es la principal interesada en saber qué le provocó la muerte al nene. Según los resultados preliminares de la autopsia, el niño habría sufrido lesiones internas, aunque la causa exacta sigue bajo análisis.

“Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, planteó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/2042305974669607259&partner=&hide_thread=false “NO ME QUIERO IR, ME QUIERO QUEDAR ACÁ”



Se viralizó un video que muestra el desgarrador momento en el que Ángel suplica no ver a su madre, quien se encuentra bajo sospecha y enfrenta denuncias por presunto maltrato infantil. “No me quiero ir”, se lo escucha decir al niño… pic.twitter.com/CiYWr6LcUC — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 9, 2026

Los dichos llegan luego de que la familia paterna de Ángel la responsabilizara públicamente por la muerte. Luis, el papá del menor, expresó ante los medios: “A Ángel lo mataron. Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano, ¿qué me van a decir?”.

El hombre contó que siempre se hizo cargo del niño y que la Justicia le quitó la tenencia a raíz de una denuncia de la madre por violencia de género. “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista. Si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”, dijo el padre.

Por su parte, Lorena, pareja de Luis, también dirigió fuertes acusaciones contra la madre de Ángel. En declaraciones a la prensa, afirmó: “Esa señora asesina, agarró, lo dejó coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”.

Lorena describió que el niño fue separado de su entorno familiar y trasladado a un ambiente que, según ella, no era adecuado. “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”, sostuvo.

Por su parte, Mariela aseguró que fue víctima de violencia de género en la relación con el padre del nene. Recordó situaciones de agresión y amenazas, y afirmó que perdió contacto con su hijo debido a esa conflictiva separación.

“Me atacaba a mí con cuchillo. Decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar. Se ponía el cuchillo en el pecho, la punta del mango en el pecho y la punta del filo en el pecho de él, que él se iba a matar. Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa”, relató.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2042308846530486495&partner=&hide_thread=false HABLÓ EL PADRE DE ÁNGEL: "A MI HIJO LO MATARON"



Se investiga si el chico murió tras un paro cardiorrespiratorio, aunque las primeras pericias detectaron lesiones internas en la cabeza. https://t.co/5DFKYNyLxb pic.twitter.com/Nm9wvJYeBL — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 9, 2026

La mujer explicó que al regresar a Comodoro Rivadavia inició los trámites para recuperar la guarda de Ángel y que, durante ese proceso, abonó la cuota alimentaria. “Ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar del sueldo. Yo nunca tuve problema de pasarle plata a mi hijo, porque es mi hijo. Pero si me lo hubiesen dicho bien, yo lo entiendo y se lo doy”, afirmó.

Consultada sobre las condiciones en las que vivía junto a su hijo, Mariela detalló que trabajó para conseguir una casa y mantener a su familia. “Mi marido todo este tiempo estuvo conmigo. Entre los dos nos apoyamos para salir adelante. Esa casa que tengo me costó mucho en tenerla. Encima me entraron a la casa, me robaron cosas. No me interesan las cosas, pero me da mucha impotencia todo lo que están diciendo de mí”, dijo.

Mariela también negó haber abandonado a su hijo en el hospital. “La doctora dijo ‘acá hay tensión, yo necesito que ustedes se retiran, dejen su número de teléfono, noticia que haya, yo los llamo’. El señor López y su señora fueron los primeros que se retiraron del hospital”, sostuvo.

Los restos de Ángel fueron velados este jueves. La madre mencionó que no estuvo presente por temor a posibles agresiones contra ella y su familia. “Me están amenazando a mí y a mi familia, que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija. Primero está mi hija”, explicó.