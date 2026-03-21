    • 21 de marzo de 2026 - 21:47

    Hallaron al cosechador mendocino que había desaparecido cuando llegó a San Juan para trabajar en el ajo

    Manuel Poblete era intensamente buscado. El cosechador explicó que no tenía celular, lo que impidió que su familia pudiera contactarlo.

    Hallaron al cosechador mendocino que había desaparecido cuando llegó a San Juan para trabajar en el ajo

    Hallaron al cosechador mendocino que había desaparecido cuando llegó a San Juan para trabajar en el ajo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de varias semanas de angustia e incertidumbre, finalmente apareció con vida Manuel Poblete, un trabajador mendocino que había sido reportado como desaparecido tras perder contacto con su familia. El hombre había llegado a San Juan hace varias semanas con el fin de trabajar en la cosecha de ajo.

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    Según confirmaron sus allegados, el hombre fue localizado en Rodeo de la Cruz, en Mendoza, donde se encontraba trabajando en un galpón. La principal razón de la falta de comunicación fue la pérdida de su teléfono celular, sumada a un cambio de lugar de trabajo que dificultó que pudiera ser ubicado.

    La situación había generado una fuerte preocupación en su entorno, ya que llevaban cerca de un mes sin tener noticias suyas desde que había llegado a San Juan para desempeñarse en tareas vinculadas a la cosecha de ajo.

    Durante ese período, familiares y conocidos intentaron contactarlo reiteradamente sin éxito. Ante la falta total de respuestas, el caso comenzó a difundirse en redes sociales y se radicó una denuncia en la Policía, lo que intensificó su búsqueda.

    Qué dijo el cosechador

    El desenlace llegó en las últimas horas, cuando finalmente se logró establecer su paradero. Poblete se encuentra en buen estado de salud, llevando alivio a sus seres queridos, quienes atravesaron semanas de profunda preocupación.

    De acuerdo a lo informado, la desaparición no estuvo vinculada a ningún hecho delictivo, sino que se trató de una combinación de circunstancias: la pérdida del celular y su traslado laboral, que lo mantuvieron incomunicado durante todo ese tiempo.

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