Hallaron este viernes a la mujer de 79 años que estaba desaparecida El programa de personas extraviadas había pedido ayuda a la comunidad para dar con su paradero.

La Policía de San Juan informó que apareció Luisa Ávalos, la mujer de 79 años que ayer había sido declarada como desaparecida.

Las autoridades no brindaron detalles de las circunstancias del hallazgo de la mujer, ni sobre su estado de salud.