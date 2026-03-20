Horror: detuvieron a una mujer acusada de permitir que su hija con discapacidad sufriera abuso sexual

Una mujer fue detenida acusada de haber permitido que su pareja y sus amigos abusaran sexualmente de su hija de 29 años, que tiene una discapacidad motriz , en la localidad de San Vicente, en Misiones. La denuncia de la situación que causó horror, fue presentada el 23 de febrero por la hermana de la víctima, que viajó desde Córdoba para denunciar el hecho.

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Según el documento, la denunciante viajó luego de que la víctima le manifestara las situaciones de violencia que estaba sufriendo.

De acuerdo a la presentación, la mujer, identificada con las iniciales N. C. S., se comunicó con su hermana mayor, de 34 años, a través de audios de WhatsApp en los que le contó que sufría abusos por parte de hombres cercanos a su madre, con quien convivía hasta hace unas semanas. En uno de esos relatos, incluso, mencionó un nombre en particular que sería el autor de una violación.

La denunciante también sostuvo que su hermana intentó contarle lo que sucedía a su madre en noviembre del año pasado, pero que no solo no le creyó, sino que la amenazó con internarla en una institución para personas con discapacidad y quitarle el celular. Además, acusó a la mujer de ejercer violencia psicológica constante, con frases en las que la incitaba a quitarse la vida.

“Mi madre le dijo a mi hermana que ella le pertenece y que por eso puede hacer lo que quiere con su cuerpo. Además me contó que en varias ocasiones también le tocó sus partes íntimas”, indica el testimonio de la denunciante, según el documento.

Años de abusos y maltrato

TN se contactó con la víctima y la hermana de ella, quien la está acompañando en el proceso judicial que se está llevando a cabo. Sus testimonios aportaron más detalles sobre los hechos denunciados.

Ambas afirmaron haber sufrido violencia psicológica por parte de su madre desde que eran muy chicas. “Mi mamá siempre hizo su vida. Se iba de la casa y volvía cuando quería. Nos maltrataba y nos pegaba”, contó L. G. S. en diálogo con este medio.

En cuanto ella fue mayor, viajó a la provincia de Córdoba para instalarse, estudiar y “estar mejor”. Sin embargo, en 2011 volvió a San Vicente porque su hermana, que en ese momento era menor de edad, había sufrido un accidente doméstico.

En esa visita, se dio cuenta de que estaba viviendo en condiciones precarias y que no le estaban brindando las atenciones médicas adecuadas para su condición. Por este motivo, decidió llevársela para que viva con ella en Córdoba.

“Ahí cambió su vida porque tenía una familia, que es la mía con mi pareja. Empezó terapia psicológica, la escolarizamos y arrancamos con sus tratamientos médicos”, contó la mujer.

A pesar de ello, dos años más tarde, la víctima tuvo que volver a vivir con su madre en Misiones, ya que esta exigió la custodia ante la Justicia. “Yo no pude hacer nada porque me aconsejaron no hacer nada y pensé que quizás mi mamá estaba arrepentida. Pero a partir de ese momento, los maltratos hacia mi hermana empeoraron”, detalló L. G. S.

La víctima -que tiene dificultades para movilizarse- dependía de su madre para su cuidado diario, lo que habría sido aprovechado por la imputada para mantenerla bajo control. En ese contexto, también habría sufrido maltratos físicos, amenazas y situaciones de abandono, como la falta de alimentación y el acceso a atención médica.

Por otra parte, la mujer de 34 años afirmó que su hermana también intentó alertar a otros familiares de la situación, como a su abuela materna, para pedir ayuda. Sin embargo, esta le dijo “que no dijera nada porque si su mamá caía presa iba a tener un cargo de conciencia”, además de sugerirle que “un hombre que la toque y le haga caricias es algo normal”.

Cómo avanza la causa

La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente. El 10 de marzo, la víctima declaró en la sede judicial y fue sometida a estudios médicos.

En paralelo, la Justicia ordenó la detención de la madre y se la imputó por el delito de “abuso sexual simple agravado por el vínculo”. En un principio, se negó a declarar.

Otros dos hombres fueron acusados de “abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple”, y por el momento están prófugos.

Las dos hermanas decidieron resguardar su identidad por temor a recibir amenazas. Incluso, la víctima aseguró que uno de los hombres señalados merodea en las inmediaciones de su casa. “Yo estoy en peligro acá en Misiones”, manifestó N. C. S. Y cerró: “A mí me duele todo esto porque es mi mamá, pero yo quiero justicia por mi vida y que detengan a los hombres que me hicieron daño”.