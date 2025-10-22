Iban con motos enduro adulteradas y carne de guanaco: los detuvieron en la Ruta 40 Personal policial interceptó una camioneta que circulaba con dos motos tipo enduro y seis ocupantes. En el trayecto, arrojaron una mochila con carne silvestre, lo que derivó en un procedimiento por caza furtiva.

Un patrullaje de la División Rural terminó con un procedimiento en Albardón luego de que los efectivos detectaran una situación sospechosa en plena Ruta 40.

De acuerdo a fuentes policiales, el personal regresaba del departamento Jáchal, donde había realizado operativos por animales sueltos, cuando observó una camioneta que circulaba hacia el sur con dos motos tipo enduro en la caja y dos personas junto a ellas. Al detener el vehículo a la altura del Parque Industrial de Albardón, los uniformados entrevistaron al conductor, identificado como Miguel Ángel Riveros (27), domiciliado en Albardón, quien no poseía documentación del rodado.

En la camioneta viajaban además Alberto Velázquez (54), Norma Mercedes (26), María Claribel Sánchez (24) y los dos ocupantes de la caja, Rodrigo Velázquez (28) y Agustín Velázquez (28), todos también oriundos de Albardón.

1 de 4 | Una mota secuestrada, con números adulterados 2 de 4 | Una mota secuestrada, con números adulterados 3 de 4 | Procedimiento de la Policía Rural 4 de 4 | La carne de guanaco

Debido a la falta de iluminación en la zona, los efectivos solicitaron apoyo de un motorista para trasladar el vehículo hasta la base Kirchner. Durante el trayecto, el personal observó que desde el interior de la camioneta arrojaron un bulto de gran tamaño. Al detener la marcha, constataron que se trataba de una mochila negra con carne en su interior, la cual, según manifestó el conductor, pertenecía a un guanaco.

En la sede policial se dio intervención al fiscal Pablo Quiroga, de la UFI de Flagrancia, quien dispuso el secuestro de la camioneta Chevrolet S10 verde sin dominio, las dos motos —una Motomel 250 cc y una Honda 250 cc con cuadro y motor adulterados—, además de la carne y un cuchillo.

Finalmente, Riveros y Agustín Velázquez quedaron vinculados a una causa por infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, mientras que los vehículos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 18ª para su resguardo.