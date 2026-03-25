Iban a la Difunta Correa y les destruyeron el parabrisas a piedrazos en Caucete

No hubo heridos, pero el parabrisas del vehículo quedó destruido.

Un violento episodio de inseguridad generó preocupación en Caucete, donde una familia fue atacada a piedrazos mientras circulaba en camioneta rumbo al paraje de la Difunta Correa.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Paula Albarracín y San Lorenzo, cuando las víctimas —integrantes de la familia Tejada, oriundos de Rivadavia— se dirigían a compartir un asado.

490308w790h508c.jpg-750x375 Según trascendió, al pasar por las inmediaciones de un barrio, comenzaron a recibir piedras. En cuestión de segundos, uno de los proyectiles impactó de lleno contra el parabrisas del vehículo, provocando su destrucción total.

El ataque generó momentos de pánico dentro de la camioneta, ya que ocurrió mientras el rodado se encontraba en movimiento.