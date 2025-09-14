Impactante choque entre una camioneta y una moto en Rivadavia Una Toyota Hilux y un moto Zanella 150 colisionaron violentamente en la esquina de Libertador y Las Palmas. Uno de los conductores fue hospitalizado inconciente y con múltiples fracturas.

Un violento accidente ocurrió este domingo pasadas las 6 de la mañana entre dos vehículos conducidos por jóvenes de 19 y 20 años que terminó con uno de ellos hospitalizado con graves lesiones.

En la intersección de Libertador y Las palmas chocaron una camioneta Toyota Hilux y una moto Zanella 150cc. Fue tal el impacto, que el motociclista, que circulaba por calle Las palmas, terminó dentro de la acequia del carril contrario Libertador y la moto quedó enganchada en un canasto de basura. Mientras que la camioneta se cruzó de carril al menos dos veces y quedó frenada por Libertador a 100 metros de la intersección donde colisionaron ambos.

Se trata de una esquina con semáforo, pero por la hora estaba en intermitente. La policía informó que la ambulancia trasladó al conductor de la moto, identificado como Jeremías G. Galán Quiroga, de 20 años, inconsciente al Hospital Rawson con múltiples fracturas.

En tanto que no se informó si el conductor de la camioneta, Martiniano Alcoba Arena sufrió heridas, como tampoco transcendió el resultado del test de alcoholemia.