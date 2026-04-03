    • 3 de abril de 2026 - 19:31

    Impactante hallazgo: recuperaron un moto robada tras ser abandonada en la Villa Hipódromo

    La Policía encontró la moto abandonada en la Villa Hipódromo. Había sido denunciado como robado meses atrás en el departamento Rivadavia.

    La moto que la Policía encontró abandonada y que había sido robada en Rivadavia.

    La moto que la Policía encontró abandonada y que había sido robada en Rivadavia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo del Comando Radioeléctrico Sur permitió recuperar una moto que había sido robada en el departamento Rivadavia, en un procedimiento que incluyó una persecución y un hallazgo clave en la vía pública.

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    Todo comenzó cuando efectivos policiales fueron alertados sobre una motocicleta que era perseguida por la zona del Conector Sur. La situación generó un despliegue inmediato, aunque al llegar al lugar indicado, los uniformados no encontraron a ningún conductor.

    Minutos después, el rodado apareció abandonado en la intersección de calle Zapiola y calle Lima, en Villa Hipódromo. Al inspeccionarlo, los agentes detectaron que el tambor de arranque estaba violentado, lo que levantó sospechas sobre su procedencia.

    Tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó que se trataba de una motocicleta Guerrero GXR 200 cc de color negro, la misma que había sido denunciada como robada el pasado 26 de enero de 2026 en la Comisaría 24ª.

    El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora investiga las circunstancias del hecho y busca identificar a los responsables del robo y abandono del vehículo.

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