Intentó robar una moto y fue perseguido por vecinos

Un intento de robo de moto en Rivadavia ocurrido el pasado martes, 17 de marzo, terminó con un detenido y una rápida condena judicial. El hecho, encuadrado como robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, se resolvió mediante juicio abreviado.
INTENTO DE ROBO DE MOTO EN RIVADAVIA
Según consta en el Legajo Fiscal N.º 11731/26, el hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas en el Barrio CGT, cuando Francisco Javier Páez ingresó a los pasillos del Monoblock 10 donde se encontraba estacionada una motocicleta Yamaha YBR color bordo asegurada con una linga metálica.
El imputado llegó con un cajón de madera y un elemento corto punzante, con el que logró cortar la linga de seguridad y manipular el cableado del rodado para intentar ponerlo en marcha. Sin embargo, el accionar fue advertido por un vecino, quien intervino de inmediato.
PERSECUCIÓN Y DETENCIÓN EN RIVADAVIA
Al ser confrontado, el sujeto evadió responder y se dio a la fuga caminando, lo que activó una rápida reacción del damnificado y del testigo. Ambos iniciaron la búsqueda tras aportar datos clave, logrando ubicarlo nuevamente cruzando una plaza del barrio, donde comenzó una persecución.
La situación ya había sido reportada al 911, por lo que personal policial se sumó al operativo, extendiendo la persecución hasta el interior del Barrio Portalba y luego hacia un descampado, donde finalmente el sospechoso fue aprehendido tras unos 300 metros de huida.
RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL CASO
Tras la detención del imputado, comenzó el Procedimiento Especial de Flagrancia.
Como resultado, se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual el acusado fue condenado a 2 meses de prisión de cumplimiento condicional. Cabe destacar que no se logró secuestrar el elemento utilizado para el delito, ya que fue descartado durante la fuga y no pudo ser hallado pese a los rastrillajes.