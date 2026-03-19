Intentó robar una moto y fue perseguido por vecinos

Intento de robo de moto en Rivadavia: un sujeto fue detenido tras dañar un vehículo en la vía pública y recibió 2 meses de prisión condicional.

Intento de robo de moto en Rivadavia terminó con persecución y detención policial.

Un intento de robo de moto en Rivadavia ocurrido el pasado martes, 17 de marzo, terminó con un detenido y una rápida condena judicial. El hecho, encuadrado como robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, se resolvió mediante juicio abreviado.

INTENTO DE ROBO DE MOTO EN RIVADAVIA Según consta en el Legajo Fiscal N.º 11731/26, el hecho ocurrió alrededor de las 15:30 horas en el Barrio CGT, cuando Francisco Javier Páez ingresó a los pasillos del Monoblock 10 donde se encontraba estacionada una motocicleta Yamaha YBR color bordo asegurada con una linga metálica.

El imputado llegó con un cajón de madera y un elemento corto punzante, con el que logró cortar la linga de seguridad y manipular el cableado del rodado para intentar ponerlo en marcha. Sin embargo, el accionar fue advertido por un vecino, quien intervino de inmediato.

PERSECUCIÓN Y DETENCIÓN EN RIVADAVIA Al ser confrontado, el sujeto evadió responder y se dio a la fuga caminando, lo que activó una rápida reacción del damnificado y del testigo. Ambos iniciaron la búsqueda tras aportar datos clave, logrando ubicarlo nuevamente cruzando una plaza del barrio, donde comenzó una persecución.

La situación ya había sido reportada al 911, por lo que personal policial se sumó al operativo, extendiendo la persecución hasta el interior del Barrio Portalba y luego hacia un descampado, donde finalmente el sospechoso fue aprehendido tras unos 300 metros de huida.