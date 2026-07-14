Investigan la intoxicación con cocaína de un bebé de 4 meses y su hermana: los padres quedaron detenidos

Los dos niños permanecen internados en Puerto Madryn. El padre aseguró que la madre habría colocado cocaína en una mamadera, aunque esa versión todavía es investigada por la Justicia.

La Justicia de Chubut investiga un estremecedor caso ocurrido en Puerto Madryn, donde un bebé de apenas cuatro meses y su hermana de tres años fueron internados de urgencia con un cuadro compatible con una intoxicación por cocaína. Ambos permanecen bajo observación médica, mientras sus padres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Fiscalía.

El caso salió a la luz cuando los menores ingresaron al Hospital Zonal Andrés Ísola con síntomas que hicieron sospechar a los profesionales de la salud de una posible exposición a estupefacientes. Ante esa situación, el personal médico dio intervención inmediata a la Policía y se activó el protocolo judicial.

La acusación del padre Durante las primeras actuaciones, el padre de los niños declaró que, tras una discusión de pareja, la madre habría colocado cocaína en una mamadera que luego consumieron los menores. Esa versión quedó incorporada al expediente, aunque por el momento no fue confirmada y deberá ser corroborada mediante pericias toxicológicas y otras pruebas ordenadas por la Justicia.

Los investigadores también determinaron que, al momento del presunto hecho, dentro de la vivienda solo se encontraban los padres y los dos pequeños, un dato considerado clave para reconstruir lo sucedido.

Avanza la investigación La fiscal de turno se presentó en el hospital para supervisar las primeras medidas de la causa y ordenar la recolección de pruebas. Además de los análisis toxicológicos, se tomarán declaraciones a familiares y testigos para establecer cómo se produjo la intoxicación y determinar las responsabilidades penales de los adultos involucrados.