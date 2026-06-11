    • 11 de junio de 2026 - 07:43

    Investigan la muerte de un hombre de 73 años en Valle Fértil mientras realizaba tareas en una vivienda

    El hecho ocurrió en Villa San Agustín y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

    Comisaría 12da.

    Comisaría 12da.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia investiga la muerte de un hombre de 73 años ocurrida este miércoles en Valle Fértil, en un episodio que inicialmente generó distintas versiones sobre las circunstancias del hecho. La víctima fue identificada como Agustín Pereyra, oriundo de La Rioja.

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    De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre se encontraba realizando tareas en el fondo de una vivienda ubicada en Villa San Agustín cuando sufrió una descompensación y falleció en el lugar. Familiares y allegados solicitaron asistencia médica, pero cuando llegó el personal de salud ya no presentaba signos vitales.

    En un primer momento trascendió que Pereyra habría caído en un pozo que estaba excavando en la propiedad. Sin embargo, las actuaciones realizadas por la Policía y la Fiscalía descartaron esa hipótesis. Las primeras observaciones indican que el hombre trabajaba en la extracción de un árbol y la remoción de sus raíces cuando se descompensó.

    Fuentes de la investigación señalaron que la principal hipótesis apunta a un paro cardiorrespiratorio o una muerte por causas naturales, aunque el resultado de la autopsia será determinante para establecer con precisión qué ocurrió.

    El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que intervino junto con personal policial para llevar adelante las actuaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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