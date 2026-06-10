El cordobés detenido por robar con inhibidor en camionetas, cada vez más complicado: las causas que lo acorralan en su propia provincia

La situación judicial de Franco Daniel Argüello Herrera, el joven de 27 años oriundo de Córdoba detenido tras una serie de robos en San Juan, se torna cada vez más oscura a medida que surgen nuevos pedidos de captura de distintas jurisdicciones. Si bien fue capturado por su participación en la banda denominada "Los cordobeses", especializada en el saqueo de camionetas de alta gama mediante el uso de inhibidores de señal, su pasado delictivo en su provincia natal volvió para complicar su destino.

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Mientras la justicia sanjuanina avanza en la formalización de las acusaciones por los hechos ocurridos en las inmediaciones del Patio Alvear, confirmaron que Argüello Herrera tiene una cuenta pendiente de extrema gravedad en la Ciudad de Córdoba.

Según precisaron fuentes del caso, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial Trece de Córdoba, existe un decreto de detención contra Argüello Herrera con fecha del 6 de mayo de 2026 . Se lo investiga como partícipe necesario de un hecho ocurrido el 21 de abril de 2026 en el barrio Villa Retiro, calificado como “Hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída”.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba ya tomó contacto oficial con el fiscal sanjuanino Oscar Andrés Ghilardi para informar que la captura de Argüello Herrera fue formalmente insertada en el sistema el 3 de junio de 2026, solicitando que se informe sobre su situación ante el interés de la justicia cordobesa por indagarlo.

La caída de Argüello Herrera en San Juan reveló un perfil delictivo escurridizo. Tras ser capturado en un operativo en el barrio Municipal de Rivadavia, el detenido intentó eludir a la justicia proporcionando un nombre falso, lo que demoró la identificación de sus frondosos antecedentes.

Además de los cargos en San Juan y el reciente pedido de Córdoba, sobre él pesa una solicitud de extradición interprovincial desde Mendoza. La justicia mendocina lo requiere por un hurto agravado ocurrido en julio de 2022, donde se lo acusa de ingresar a un domicilio en la calle Martín Zapata tras sustraer las llaves de los propietarios, llevándose mil dólares, notebooks, relojes y anillos de oro.

El modus operandi de la banda

En San Juan, la fiscalía liderada por el Oscar Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón reunió pruebas sobre el uso de dispositivos electrónicos para desbloquear el cierre centralizado de camionetas, principalmente del modelo Toyota SW4 y Toyota Hilux. Investigan principalmente el robo en una camioneta Toyota Hilux, que estuvo estacionada en calles San José y Toranzo. Por el hecho hay otro cordobés prófugo.

image Juan Manuel García Castrillón y Oscar Ghilardi, funcionarios de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

En otro de sus ataques, por lo que Argüello Herrera fue condenado a tres años de prisión en suspenso en Flagrancia, la banda logró sustraer las llaves de una vivienda en una camioneta SW4 estacionada en la playa del Patio Alvear, lo que les permitió dirigirse a un domicilio del barrio Municipal y robar 5.000 dólares y joyas.

Argüello Herrera fue condenado junto a un sanjuanino, que recuperó de inmediato la libertad por no tener antecedentes penales. En tanto otro cordobés, cómplice, huyó con el botín y sigue siendo buscado para responder por este hecho y por el otro, que investigan Ghilardi y García Castrillón.

Actualmente, el detenido permanece bajo custodia en San Juan con prisión preventiva por cinco meses en el Penal de Chimbas mientras es investigado por la UFI Delitos Contra La Propiedad a cargo de los funcionarios judiciales mencionados, pero el panorama es claro: lo espera un complejo recorrido por los tribunales de Mendoza y Córdoba para rendir cuentas por sus deudas pendientes.