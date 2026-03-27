Investigan la muerte de una mujer en un bingo

La Justicia ordenó realizar la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Según se informó, era habitué del lugar y no presentaba signos de violencia.

La muerte de la mujer fue en el interior del Bingo de La Plata.

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Una mujer fue encontrada sin vida en el interior del Bingo de La Plata, Buenos Aires, en un hecho que generó conmoción entre el personal y quienes se encontraban en el lugar. El episodio ocurrió este jueves y quedó bajo investigación judicial.

De acuerdo con la información difundida, el servicio de emergencias fue alertado tras el hallazgo de una jubilada inconsciente dentro del establecimiento. Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron recibidos por personal de seguridad privada, que indicó que la mujer estaba descompuesta en el baño de mujeres.

Minutos después arribó una ambulancia y los médicos constataron que la víctima ya no tenía signos vitales. En una primera revisión, además, no se detectaron signos de violencia ni tampoco faltantes entre sus pertenencias.

La mujer fue identificada como Gloria Eugenia Rodríguez Blanco, de 69 años. Según se informó en las actuaciones iniciales, asistía con frecuencia al bingo, ubicado en Diagonal 80 y 116, y padecía distintos problemas de salud.