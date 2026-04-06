Investigan si usaron inhibidores para robar $60 millones de una camioneta en Capital

Un millonario robo ocurrido el sábado por la noche en Capital es intensamente investigado por la Policía de San Juan , con especial foco en una hipótesis que gana fuerza: el posible uso de inhibidores de señal para acceder al vehículo sin dejar rastros.

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El hecho se registró alrededor de las 23 en inmediaciones de calle Salta y Mariano Moreno, donde un hombre denunció la sustracción de aproximadamente 60 millones de pesos en efectivo , además de tarjetas y otros valores que se encontraban dentro de su camioneta estacionada frente a su domicilio.

Según informó el comisario David Lillo, en Radio Sarmiento, el damnificado advirtió la faltante al regresar al vehículo y, de inmediato, radicó la denuncia en la Comisaría Tercera. Sin embargo, un detalle llamó poderosamente la atención de los investigadores: el rodado no presentaba signos visibles de violencia . “A simple vista, no estaba forzada”, indicó el funcionario policial.

Este elemento orientó una de las principales líneas investigativas hacia el uso de inhibidores de señal, dispositivos que bloquean el cierre centralizado de los vehículos al interferir la señal del control remoto. En estos casos, el propietario cree haber cerrado correctamente el vehículo, cuando en realidad queda abierto y vulnerable.

Si bien esta hipótesis aún no fue confirmada, fuentes policiales señalaron que se están realizando peritajes y análisis para determinar el modus operandi. “Se trabaja para e stablecer cómo se llevó a cabo el hecho y si hubo tecnología involucrada”, precisó Lillo.

En paralelo, los investigadores avanzan en el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto del sistema público como de viviendas particulares de la zona, con el objetivo de identificar movimientos sospechosos durante la franja horaria del robo. También se están tomando testimonios a vecinos.

Otra línea de trabajo apunta al posible uso de las tarjetas sustraídas, incluso fuera de la provincia, lo que podría aportar datos clave para rastrear a los autores.

El caso vuelve a poner en agenda una modalidad delictiva cada vez más frecuente en distintas ciudades del país, en la que bandas organizadas utilizan tecnología para cometer robos sin ejercer violencia directa, dificultando su detección inmediata.

Desde la Policía recomendaron a la población extremar precauciones al momento de estacionar y verificar manualmente el cierre del vehículo, especialmente en horarios nocturnos o en zonas con escasa circulación.