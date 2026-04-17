Jáchal: agredió a una persona, quiso huir y lo detuvieron con armas y droga

El sospechoso intentó escapar y arrojó elementos en su escape. La víctima presentaba lesiones en el rostro.

Un violento episodio se registró en la localidad de El Rincón, en Jáchal, donde un hombre fue detenido luego de agredir a otra persona y ser sorprendido con armas y droga. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en la zona de callejón Vargas y calle proyectada, hasta donde llegó personal de la Comisaría 21ra tras un llamado por disturbios.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre con lesiones visibles en el rostro, quien denunció haber sido atacado por otro sujeto que había escapado del lugar. De inmediato, los policías iniciaron un operativo de búsqueda por la zona.

Minutos después lograron ubicar y detener al presunto agresor, quien durante la huida arrojó distintos elementos entre las malezas. Tras un rastrillaje, los uniformados secuestraron dos cuchillos tipo Tramontina, un revólver calibre 22 corto que se encontraba desarmado en tres partes, además de cocaína (4,1 gramos) y cigarrillos armados de marihuana (5,8 gramos).

Por la presencia de estupefacientes, intervino personal de Gendarmería Nacional, que quedó a cargo de ese procedimiento específico.