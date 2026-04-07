Jáchal: confirmaron cómo hallaron a Aróstica y avanzan con la autopsia

La investigación por el caso en Jáchal sumó nuevos detalles este martes, luego de que se confirmara oficialmente cómo fue hallado el cuerpo de Darío Aróstica y qué pasos seguirá la Justicia . El hombre había desaparecido tras descender de una zona serrana.

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Tragedia en Jáchal: hallan muerto a un hombre en un barranco tras una intensa búsqueda policial

El caso en Jáchal mantiene en vilo a la comunidad tras el hallazgo del cuerpo.

Según informó la Unidad Fiscal de Investigación del Norte, Aróstica fue encontrado al pie de un barranco de unos 20 metros de altura , en un sector de muy difícil acceso cercano al Puesto Ancaucha.

El operativo se había activado tras la denuncia de un familiar, luego de que el hombre no regresara durante la noche del lunes tras descender con animales hacia el Puesto Salado .

En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería, Policía, brigadas de la UFI Norte y personal especializado, quienes finalmente lograron ubicar el cuerpo en horas del mediodía.

Intervención judicial y autopsia

Tras el hallazgo, el médico de Gendarmería constató la situación y luego intervino el médico legista, quien confirmó el fallecimiento.

La causa es investigada por el fiscal Sohar Aballay, junto a la ayudante fiscal Victoria Guerrero, quienes dispusieron el traslado del cuerpo al Complejo Forense.

Para conocer más sobre casos policiales en la provincia, podés leer este informe completo:

https://www.diariodecuyo.com.ar/policiales-san-juan-investigaciones-y-casos

Allí se realizará la autopsia que permitirá determinar con precisión las causas de la muerte, mientras la investigación continúa en curso.

La hipótesis principal

Si bien resta la confirmación oficial, las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental en la zona montañosa, lo que habría provocado el fatal desenlace.

El caso generó fuerte impacto en la comunidad de Jáchal, donde familiares y allegados habían iniciado la búsqueda antes de la intervención policial, en un operativo que terminó con el peor resultado.