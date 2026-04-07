    • 7 de abril de 2026 - 16:22

    Tragedia en Jáchal: hallan muerto a un hombre en un barranco tras una intensa búsqueda policial

    El hombre era buscado desde el lunes por la noche. Su cuerpo fue localizado en una zona de difícil acceso en Jáchal.

    Efectivos de la Policía de Jáchal, bomberos y Gendarmería Nacional trabajan para recuperar el cuerpo.

    Efectivos de la Policía de Jáchal, bomberos y Gendarmería Nacional trabajan para recuperar el cuerpo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático operativo policial y de rescate conmovió a la comunidad de Jáchal, donde este martes fue hallado muerto un hombre que era buscado desde el día anterior en una zona montañosa. La víctima fue identificada como Darío Aróstica, quien había sido visto por última vez durante la tarde-noche del lunes.

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    Los detalles del caso

    Según el testimonio de familiares, anoche descendía acompañado de animales desde un sector serrano con destino al Puesto Salado. Al no regresar, sus familiares radicaron la denuncia en la Comisaría 21ª durante la mañana del martes, lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

    Con la intervención de la UFI Norte, se desplegaron rastrillajes en la zona con la participación de efectivos policiales, Bomberos, Gendarmería Nacional y grupos voluntarios, además de familiares y allegados que ya habían iniciado la búsqueda por sus propios medios.

    Horas más tarde, los equipos lograron ubicar el cuerpo de Aróstica en el fondo de un barranco de gran profundidad, en un área de acceso extremadamente complejo. Según las primeras informaciones, el hombre no respondía a los llamados ni presentaba signos de movimiento, lo que confirmó el peor desenlace.

    La principal hipótesis

    Las primeras hipótesis apuntan a que habría sufrido una caída accidental en ese terreno escarpado, lo que le provocó la muerte. Sin embargo, las autoridades indicaron que será la autopsia la que determine con precisión las causas del fallecimiento.

    El fiscal de turno, Sohar Aballay, confirmó el hallazgo y supervisa el procedimiento, mientras continúan las tareas para recuperar el cuerpo en medio de condiciones geográficas adversas.

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