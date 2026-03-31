Jáchal concesionó el exmatadero a una empresa minera para que sea un centro de procesamiento alimentario

El Ejecutivo y el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Jáchal, aprobaron la creación de la Base Operativa y Logística Jáchal (BOpeL).

Tras recibir la concesión del Exmatadero Municipal de Jáchal, la empresa JSC Mening convertirá el edificio en un centro de procesamiento alimentario.

Jáchal dio un importante paso para la generación de empleo genuino para la comunidad. Tras la aprobación de la concesión a JSC Mening S.A.A, el antiguo Matadero Municipal será un moderno centro de procesamiento alimentario y logística, con una inversión privada sin precedentes. Este proyecto va de la mano del cambio del proveedor de hotelería y gastronomía que realizó Veladero.

En la 1ª Sesión Extraordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Jáchal sancionó por unanimidad la Ordenanza Nº 3229, mediante la cual se otorga la concesión de uso temporal del Exmatadero Municipal a la empresa JSC Mining S.A.S. Así lo anució el intendente de Jáchal, Matías Espejo quién destacó que ‘ Este es el resultado de una mirada puesta en el crecimiento real. Logramos un acuerdo donde el sector privado invierte, el Estado recupera su infraestructura y, fundamentalmente, el vecino de Jáchal recupera la esperanza de un trabajo digno en su propia tierra’.

exmatadero de jachal JSC Mining realizará con recursos propios la puesta en valor y el equipamiento completo del predio del Exmatadero Municipal de Jáchal. Ejes centrales del proyecto en Jáchal Recuperación patrimonial: JSC Mining realizará con recursos propios la puesta en valor y el equipamiento completo del predio. Todas las mejoras quedarán en propiedad del Municipio al finalizar la concesión.

JSC Mining realizará con recursos propios la puesta en valor y el equipamiento completo del predio. Todas las mejoras quedarán en propiedad del Municipio al finalizar la concesión. Prioridad al empleo jachallero: el 70% de la mano de obra será local, con compromiso expreso de empleabilidad y compra local.

el 70% de la mano de obra será local, con compromiso expreso de empleabilidad y compra local. Impulso a la producción regional: La BOpeL funcionará como nexo logístico para que los productores de Jáchal integren directamente su oferta al servicio de catering y hotelería de la mina Veladero. Desarrollo industrial en Jáchal El dictamen de la Asesoría Letrada confirmó la viabilidad jurídica del proyecto, que fue declarado de Interés Público Social, Laboral y Productivo.