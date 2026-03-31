Jáchal concesionó el exmatadero a una empresa minera para que sea un centro de procesamiento alimentario

Jáchal dio un importante paso para la generación de empleo genuino para la comunidad. Tras la aprobación de la concesión a JSC Mening S.A.A, el antiguo Matadero Municipal será un moderno centro de procesamiento alimentario y logística, con una inversión privada sin precedentes. Este proyecto va de la mano del cambio del proveedor de hotelería y gastronomía que realizó Veladero.
En la 1ª Sesión Extraordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Jáchal sancionó por unanimidad la Ordenanza Nº 3229, mediante la cual se otorga la concesión de uso temporal del Exmatadero Municipal a la empresa JSC Mining S.A.S. Así lo anució el intendente de Jáchal, Matías Espejo quién destacó que ‘ Este es el resultado de una mirada puesta en el crecimiento real. Logramos un acuerdo donde el sector privado invierte, el Estado recupera su infraestructura y, fundamentalmente, el vecino de Jáchal recupera la esperanza de un trabajo digno en su propia tierra’.
Ejes centrales del proyecto en Jáchal
Recuperación patrimonial: JSC Mining realizará con recursos propios la puesta en valor y el equipamiento completo del predio. Todas las mejoras quedarán en propiedad del Municipio al finalizar la concesión.
Prioridad al empleo jachallero: el 70% de la mano de obra será local, con compromiso expreso de empleabilidad y compra local.
Impulso a la producción regional: La BOpeL funcionará como nexo logístico para que los productores de Jáchal integren directamente su oferta al servicio de catering y hotelería de la mina Veladero.
Desarrollo industrial en Jáchal
El dictamen de la Asesoría Letrada confirmó la viabilidad jurídica del proyecto, que fue declarado de Interés Público Social, Laboral y Productivo.
Con esta decisión, el Municipio de Jáchal se consolida como socio estratégico del desarrollo industrial minero de San Juan, asegurando que los beneficios de la actividad se traduzcan en progreso concreto, empleo de calidad y oportunidades reales para los jachalleros.