La verificación vehicular llegará a Jáchal por la iniciativa oficial de acercar el servicio a zonas alejadas

Será un operativo especial de verificación vehicular de la Secretaría de Seguridad, que facilitará el grabado de autopartes.

El próximo 11 de abril se realizará un operativo especial de verificación vehicular en el departamento Jáchal.

La Secretaría de Seguridad, mediante el Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes (RUPVAA), trasladará todo el equipamiento necesario para realizar un opertivo de verificación vehicular en Jáchal. Esta iniciativa busca descentralizar los servicios estatales y garantizar que los ciudadanos del norte provincial puedan regularizar sus vehículos sin necesidad de viajar largas distancias.

El próximo 11 de abril, el personal del RUPVAA brindará atención en las instalaciones del Aeroclub de Jáchal. La jornada se desarrollará en horario de 8 a 13, atendiendo de manera exclusiva a quienes hayan gestionado su turno previo a través de la plataforma digital oficial. Los interesados deben ingresar al sitio web para completar su inscripción y asegurar su lugar en el operativo.

operativo El Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes (RUPVAA) recorre los departamentos alejados para acercar el servicio a toda la comunidad. Este despliegue técnico tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad preventiva mediante el grabado indeleble del número de dominio en las piezas de los rodados. Con estas acciones, la fuerza policial busca desalentar activamente el robo de vehículos y combatir el mercado ilegal de reventa de autopartes en toda la región.

Verificación vehicular obligatoria Es importante recordar que el trámite es obligatorio para los siguientes vehículos:

Automotores: vehículos inscriptos desde 2001.

vehículos inscriptos desde 2001. Motos: motos nacionales desde 2004 y la totalidad de las unidades. El operativo contempla la obligatoriedad del trámite para todas las motos importadas, sin importar su año de radicación.

motos nacionales desde 2004 y la totalidad de las unidades. El operativo contempla la obligatoriedad del trámite para todas las motos importadas, sin importar su año de radicación. Maquinaria pesada: máquinas industriales o agrícolas. Asimismo, las grúas de gran porte deben cumplir con esta verificación bajo la normativa vigente para asegurar la legalidad de su documentación y piezas. Los valores de la verificación vehicular Los precios de la verificación varían según el vehículo e incluyen la gestión administrativa y el formulario 12.