    • 7 de abril de 2026 - 13:35

    La verificación vehicular llegará a Jáchal por la iniciativa oficial de acercar el servicio a zonas alejadas

    Será un operativo especial de verificación vehicular de la Secretaría de Seguridad, que facilitará el grabado de autopartes.

    El próximo 11 de abril se realizará un operativo especial de verificación vehicular en el departamento Jáchal.

    El próximo 11 de abril se realizará un operativo especial de verificación vehicular en el departamento Jáchal.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    La Secretaría de Seguridad, mediante el Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes (RUPVAA), trasladará todo el equipamiento necesario para realizar un opertivo de verificación vehicular en Jáchal. Esta iniciativa busca descentralizar los servicios estatales y garantizar que los ciudadanos del norte provincial puedan regularizar sus vehículos sin necesidad de viajar largas distancias.

    Leé además

    En el 2025, unos 20.000 estudiantes participaron de los Clubes Ambientales Escolares con el compromiso de trabajar en el cuidado del medio ambiente.

    Clubes Ambientales Escolares: buscan que más de 20.000 chicos sean guardianes del medio ambiente

    Por Fabiana Juarez
    En Jáchal apareció una víbora coral y es la tercera en pocos días. 

    Alerta en Jáchal por el hallazgo de otra víbora en pleno centro: se trataría de una especie muy venenosa

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo 11 de abril, el personal del RUPVAA brindará atención en las instalaciones del Aeroclub de Jáchal. La jornada se desarrollará en horario de 8 a 13, atendiendo de manera exclusiva a quienes hayan gestionado su turno previo a través de la plataforma digital oficial. Los interesados deben ingresar al sitio web para completar su inscripción y asegurar su lugar en el operativo.

    operativo
    El Registro &Uacute;nico Provincial de Verificaci&oacute;n de Automotor y Autopartes (RUPVAA) recorre los departamentos alejados para acercar el servicio a toda la comunidad.

    El Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes (RUPVAA) recorre los departamentos alejados para acercar el servicio a toda la comunidad.

    Este despliegue técnico tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad preventiva mediante el grabado indeleble del número de dominio en las piezas de los rodados. Con estas acciones, la fuerza policial busca desalentar activamente el robo de vehículos y combatir el mercado ilegal de reventa de autopartes en toda la región.

    Verificación vehicular obligatoria

    Es importante recordar que el trámite es obligatorio para los siguientes vehículos:

    • Automotores: vehículos inscriptos desde 2001.
    • Motos: motos nacionales desde 2004 y la totalidad de las unidades. El operativo contempla la obligatoriedad del trámite para todas las motos importadas, sin importar su año de radicación.
    • Maquinaria pesada: máquinas industriales o agrícolas. Asimismo, las grúas de gran porte deben cumplir con esta verificación bajo la normativa vigente para asegurar la legalidad de su documentación y piezas.

    Los valores de la verificación vehicular

    Los precios de la verificación varían según el vehículo e incluyen la gestión administrativa y el formulario 12.

    • Auto completo: $83.200 incluye grabado de autopartes y cristales.
    • Validación de auto: $45.700 es cuando el vehículo ya se encuentra con el grabado correspondiente.
    • Moto completa: $33.000 incluye grabado de moto.
    • Validación de moto: $22.000 es cuando la moto ya cuenta con el grabado correspondiente.
    • Maquinaria pesada: $34.700.
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Siguen las tareas en la Avenida Libertador.

    Repavimentación de Av. Libertador: el Gobierno provincial anunció que renovará la carpeta asfáltica en otros 9 kilómetros

    Fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pobreza en la Argentina - Imagen ilustrativa

    La pobreza cayó al 28,2% según el INDEC, pero casi 6 de cada 10 no cree las cifras oficiales, de acuerdo a un sondeo local

    Clima en San Juan.

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 7 de abril

    Por Redacción Diario de Cuyo