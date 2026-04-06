Julia Olave es la autora de la mejor humita de Jáchal: amor por la cocina y la receta que le recordó a su madre

Este fin de semana largo se realizó en Jáchal la cuarta edición del concurso de la humita jachallera, que busca el mejor platillo del departamento. Julia Olave, de La Frontera, se quedó con el primer lugar.

“Para mí no iba a ganar, pero sí quería que algunas de mis compañeras lo hicieran”, comenta aun con emoción Julia Olave, la vecina de Jáchal que se quedó con el primer premio de la cuarta edición del concurso de la humita. Con una amplia participación, su preparación logró conquistar el paladar de los jueces que la eligieron por lo particular de su propuesta.

El evento se realizó durante Semana Santa en la Plaza General San Martín y participaron 13 vecinos de la zona. Para Julia fue su primera experiencia en un concurso de cocina, pese a que su vinculación con la gastronomía es desde que tiene memoria. Aprendiendo recetas de su madre y su abuela, durante gran parte de su vida y hasta la actualidad encuentra en distintas preparaciones la posibilidad de hacer unos pesos extras, pasión que les heredó a sus hijos, quienes se dedican a la elaboración y venta de comida.

image Integrante de la Asamblea Rural de Jáchal, desde hace tiempo viene observando cómo sus compañeras se presentan a distintos concursos departamentales sin haber podido ganar ninguno. Cuando les consultaron quienes querían sumarse a la actual edición del certamen, no lo dudó. No porque pensara que su humita era la mejor, sino porque deseaba compartir el momento con sus colegas.

IMG_4631 (1).jpg “Fue una experiencia muy linda. Para mí y para mis compañeras fue muy lindo que alguien de la Asamblea ganara”, asegura la madre de 8 y abuela de más de una treintena de nietos.

image Con la inscripción asegurada, una nieta le ofreció ayuda para armar su stand y cuidar la presentación de su plato; mientras que en sus manos quedaba la preparación que debía destacar por sobre las demás. Julia asegura que su humita es muy buscada en las ferias en las que participa y comparte con DIARIO DE CUYO su secreto más valioso: “A la humita le pongo albahaca. Ese es toque especial. Muchas personas incluso la buscan por ese sabor”.