Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Dalma y otros dos acusados

La hija mayor del exfutbolista fue citada a declarar por la Justicia. También hablarán por primera vez la doctora Nancy Forlini y el enfermero Mariano Perroni.

El juicio que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una de sus jornadas más importantes desde el inicio del debate oral. La expectativa está centrada en la declaración de Dalma Maradona, quien fue citada para prestar testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro.

La hija mayor del exfutbolista se presentará en calidad de querellante y se espera que aporte detalles sobre el entorno médico que asistió a su padre durante sus últimos días, además de exponer su visión sobre las decisiones tomadas durante la internación domiciliaria. En los últimos años, Dalma se convirtió en una de las voces más activas en el reclamo de justicia por la muerte del ídolo.

La audiencia también contará con las declaraciones de la médica Nancy Forlini, responsable de cuidados domiciliarios vinculados a Swiss Medical, y del coordinador de enfermeros Mariano Perroni. Ambos se encuentran entre los imputados y brindarán su versión de los hechos por primera vez ante el tribunal.

El proceso judicial intenta determinar si existieron negligencias o incumplimientos en la atención médica que recibió Maradona antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria. En el banquillo de los acusados hay siete profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y especialistas que integraban el equipo encargado de su seguimiento.