    • 29 de marzo de 2026 - 21:26

    La arrestaron usando reconocimiento facial con IA, estuvo presa 5 meses y ahora creen que hubo un error

    Estuvo presa 5 meses y luego fue liberada. El departamento policial aseguró, en rueda de prensa, que podría haber sido un error.

    Angela Lipps.

    Angela Lipps.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una abuela de Tennessee pasó más de cinco meses en prisión después de que la policía utilizara una herramienta de reconocimiento facial con inteligencia artificial (IA) para relacionarla con delitos cometidos en Dakota del Norte, Estados Unidos, un estado en el que ella afirma no haber estado nunca.

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    La policía de Fargo, Dakota del Norte, reconoció “algunos errores” en el caso y prometió cambios en sus procedimientos, pero no ofreció una disculpa directa.

    Angela Lipps, de 50 años, fue detenida por primera vez en Tennessee el 14 de julio, según un comunicado del Departamento de Policía de Fargo y una página verificada de GoFundMe a su nombre.

    Sin que Lipps lo supiera, se había emitido una orden de detención contra ella semanas antes, en Fargo, a más de 1.600 kilómetros de su domicilio en Tennessee. Meses antes, se habían producido varios casos de fraude bancario en Fargo y sus alrededores, según la policía.

    En su búsqueda de un sospechoso en los casos de fraude bancario, los investigadores utilizaron “la tecnología de reconocimiento facial de nuestra agencia asociada”, así como “medidas de investigación adicionales independientes de la IA para ayudar en la identificación” antes de presentar el informe a la Fiscalía del Condado de Cass, explicó el jefe del Departamento de Policía de Fargo, Dave Zibolski, a CNN en un correo electrónico.

    Sin embargo, Zibolski afirmó en una rueda de prensa celebrada el martes que la dependencia de su departamento de policía de parte de la información procedente del sistema de IA de una agencia vecina es “parte del problema”, en referencia a los errores cometidos en el caso de Lipps.

    “En algún momento, nuestra agencia asociada de West Fargo adquirió su propio sistema de reconocimiento facial con IA del que no teníamos conocimiento a nivel directivo (…) y no habríamos permitido su uso, por lo que desde entonces ha sido prohibido”, afirmó.

    El Departamento de Policía de West Fargo comunicó a CNN que utilizan Clearview AI, una startup con una base de datos de miles de millones de fotos recopiladas de Internet, incluidas las redes sociales. Clearview “identificó a una posible sospechosa con rasgos similares a los de Angela Lipps” y la policía de West Fargo compartió ese informe con la policía de Fargo, según reza un comunicado del departamento de policía. El comunicado señala que la policía de West Fargo no presentó cargos y no tenía pruebas suficientes para acusar a nadie por el caso de fraude en West Fargo.

    CNN se ha puesto en contacto con Clearview AI para pedir sus comentarios. No está claro qué otras pruebas se utilizaron en la investigación para vincular a Lipps con los delitos.

    El caso de Lipps se produce en un momento en que los departamentos de policía de todo el país han integrado rápidamente nuevas tecnologías, incluida la IA. Pero el uso policial de esta novedosa tecnología ha suscitado críticas, y se ha relacionado con otros casos de identificación errónea.

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