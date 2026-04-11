    • 11 de abril de 2026 - 12:16

    La Corte de Justicia revisará la causa de Luciana Bustos, la científica del CONICET condenada por homicidio

    La Corte de Justicia deberá definir si corresponde agravar la condena contra Luciana Bustos Sánchez por la muerte de Marcelo Amarfil.

    Luciana Bustos.-

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    La resolución fue firmada por los jueces Benedicto Correa, Juan Carlos Caballero Vidal y Eduardo Oscar Raed, quienes dieron lugar al Recurso de Casación presentado tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella que representa a la familia de la víctima. Ambos sectores cuestionaron el fallo de primera instancia emitido en diciembre de 2025.

    El eje del planteo que ahora analizará la Corte no gira en torno a la autoría del hecho, sino a su encuadre legal. En concreto, se debatirá si existió una incorrecta aplicación de la figura penal correspondiente, particularmente en relación al homicidio agravado por el vínculo, contemplado en el Código Penal.

    La decisión del Tribunal de Impugnación fue interpretada por el entorno de la familia Amarfil como un paso clave. Consideran que ahora se abre la posibilidad de que el máximo tribunal provincial evalúe si la prueba fue valorada de manera restrictiva en la instancia anterior y si corresponde una recalificación del delito.

    Con esta resolución, se inicia una nueva fase procesal: todas las partes deberán formalizar sus presentaciones ante la Corte, fijar domicilios legales y preparar los argumentos que sostendrán en esta instancia superior. Será allí donde se definirá si la sentencia vigente debe ser confirmada, modificada o anulada.

    Mientras tanto, Bustos Sánchez permanece sujeta a las condiciones procesales actuales, a la espera de un fallo que podría marcar un precedente relevante en la jurisprudencia local y convertirse en uno de los casos judiciales más trascendentes del año en la provincia.

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