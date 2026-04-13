La familia de Marcelo Amarfil pide que se restituya la perpetua para la científica Luciana Bustos

En medio de una nueva instancia judicial que podría redefinir la condena contra Luciana Bustos Sánchez por el crimen de Marcelo Amarfil, la familia de la víctima volvió a alzar la voz y puso el foco en un pedido concreto: que se restituya la pena máxima, es decir, la prisión perpetua contra la investigadora del CONICET.

El reclamo aparece luego de que en diciembre pasado los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa, del Tribunal de Impugnaciones, revocaran la condena a prisión perpetua que había sido dictada en primera instancia (26 de mayo de 2025) y modificaran la calificación legal a homicidio simple, reduciendo el rango de pena a entre 8 y 25 años. Esa decisión es la que ahora está bajo revisión, luego de que la Corte de Justicia aceptara tratar el recurso presentado por la fiscalía y la querella.

En ese contexto, fue la hermana mayor de la víctima, Virginia Amarfil, quien expresó a DIARIO DE CUYO el impacto irreparable que dejó el hecho y el reclamo de justicia. "Siento un profundo dolor tras la reciente publicación relacionada con el caso de Luciana Bustos, en la que se plantea la posibilidad de evitar una condena acorde a la gravedad de los hechos", comenzó su mensaje.

A la vez, buscó reconstruir quién era su hermano más allá del expediente judicial. "Marcelo tenía tan solo 46 años. Fue profesor de educación física, preparador físico en distintos clubes de fútbol en la provincia, y también trabajó en gimnasios formando y acompañando a numerosos profesionales y deportistas que hoy lo recuerdan con respeto y cariño", señaló. Además, destacó su perfil personal: "Era una persona conocida en su comunidad: un hombre simple, inteligente, profundamente creyente y de fe católica".

Pero, sobre todo, hizo hincapié en su rol dentro de la familia. "Fue un hijo ejemplar que cuidó a nuestra madre hasta sus 89 años, acompañándola con amor y responsabilidad hasta sus últimos años de vida", expresó.

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La hermana de Amarfil también vinculó ese contexto familiar con lo ocurrido meses después: "Resulta aún más doloroso que, aproximadamente un mes y medio después de la muerte de mi madre, Marcelo haya sido víctima de un hecho que se investiga judicialmente y que se atribuye a Luciana Bustos, a quien él consideraba su amiga. Marcelo fue engañado hasta el final por alguien en quien confiaba".

El testimonio refleja el fuerte impacto emocional que atraviesa la familia desde el crimen. "La pérdida de mi hermano ha destruido a nuestra familia. No hay explicación ni argumentos legales que puedan borrar ese dolor ni justificar lo ocurrido", sostuvo.

En ese marco, el planteo de la familia se alinea con la postura de la fiscalía y la querella, que buscan que el caso vuelva a ser considerado como homicidio agravado por el vínculo, lo que implicaría nuevamente la pena de prisión perpetua. Para los Amarfil, reducir la calificación sería "minimizar" lo sucedido.

Finalmente, Virginia cerró con un mensaje directo en medio del proceso judicial que se abre: "La sociedad de la provincia conoce a quien era Marcelo Amarfil. No era un expediente: era una persona con vida dedicada a los demás, con valores y con una historia. Como familiar, no podemos aceptar que este hecho quede minimizado o desprovisto de la gravedad que merece. Solo pedimos lo único que corresponde: justicia por Marcelo Amarfil".