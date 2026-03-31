    • 31 de marzo de 2026 - 16:39

    La Policía busca a un joven que desapareció de su hogar el domingo pasado

    La Policía activó “San Juan Te Busca” por la desaparición de Oscar Alberto Quiroga, de 34 años. Es fotógrafo y vive en 25 de Mayo.

    La Policía busca a Oscar Alberto Quiroga.

    La Policía busca a Oscar Alberto Quiroga.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan volvió a activar el protocolo del programa “San Juan Te Busca”, el mecanismo oficial destinado a localizar personas cuyo paradero es desconocido tras una denuncia formal. En esta oportunidad, el operativo se centra en dar con Oscar Alberto Quiroga, de 34 años, según informaron fuentes oficiales.

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    De acuerdo a los datos difundidos, el hombre fue visto por última vez durante la madrugada del domingo, luego de participar en un evento familiar en la localidad de La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo, lugar del que es oriundo.

    Las autoridades indicaron además que Quiroga se moviliza en una motocicleta 110cc marca Motomel, dominio A287PKQ, de color azul y negro, vehículo que podría resultar clave para su identificación.

    En cuanto a sus características físicas, detallaron que posee un peso aproximado de 80 kilos, rostro de forma redonda, ojos marrones, nariz cóncava, boca mediana y un bigote corto de tono castaño oscuro, entre otros rasgos distintivos.

    Desde la fuerza de seguridad reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

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