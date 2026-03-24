La Policía le retuvo la moto porque no tenía el seguro: era robada y tenía pedido de captura

La moto tenía pedido de secuestro por robo y fue detectado durante un control vehicular. Quedó secuestrada en la Comisaría 34ª.

En el marco de un operativo de control vehicular, personal de la Policía logró retener una motocicleta con pedido de secuestro por robo en el departamento Rivadavia. El procedimiento se llevó a cabo en calle Comercio, entre 9 de Julio y avenida Ignacio de la Roza.

Allí los efectivos policiales detuvieron la marcha de una moto que circulaba de norte a sur con dos ocupantes. Durante la inspección, los uniformados detectaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de luz en el faro delantero, la ausencia de casco en uno de los ocupantes y la carencia de chaleco refractario.

Al requerir la documentación, el conductor —un joven de 20 años— manifestó no poseer seguro obligatorio. Ante esta situación, se procedió a verificar los datos del rodado en el sistema SIFCOP, el cual confirmó que se trataba de una motocicleta Yamaha YBR 125 cc de color negro con pedido de secuestro vigente por una causa de robo, vinculada al Tercer Juzgado de Instrucción.

Tras la consulta con las autoridades judiciales, se dispuso la identificación del conductor y la retención del vehículo. La motocicleta fue trasladada a la sede de la Comisaría 34ª, donde quedó fuera de circulación mediante un acta de infracción, a disposición del Tercer Juzgado de Faltas.