La tragedia que conmueve a una provincia: tres jóvenes muertos, ya identificados.

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La región del Valle del Conlara, en San Luis, está de luto. Tres jóvenes oriundos de Tilisarao perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido este domingo en la Autopista N° 55. Sus dos acompañantes sufrieron heridas graves y fueron derivados de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo” de San Luis. La noticia ha causado una profunda conmoción y consternación en toda la región

La fatalidad se registró pasadas las 3:00 de la madrugada en el tramo comprendido entre Naschel y Tilisarao, dirección norte - sur. Las víctimas iban en un automóvil que por razones aún no determinadas se despistó. Algunas fuentes señalan que el conductor perdió el control cuando pasaron por un charco de agua.

De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales, la Comisaría 24° de Naschel solicitó la presencia de bomberos voluntarios de Tilisarao y Naschel a la altura del kilómetro 861, que junto a los paramédicos y efectivos se encargaron de las tareas de rescate y traslado de los heridos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Alfredo Ramírez, de 38 años, José Gabriel Salinas, de 21 años y Francisco Valentín Gonzales, de 20 años.

Los sobrevivientes tienen 24 años, sufrieron diversas lesiones (principalmente fracturas) y están alojados en la sala de Cuidados Moderados. La muerte de los jóvenes ha causa una profunda tristeza tanto en Tilisarao como en las comunas vecinas.