Le dieron 3 años de ejecución condicional porque compartió pornografía infantil Es un hombre de Albardón. En un juicio abreviado, reconoció que por Messenger envió un video con material de abuso y explotación sexual de menores a otro usuario.

Operó a través del falso perfil ‘Bros Dino’ en Facebook y, por Messenger, envió un video de abuso y explotación sexual infantil a por lo menos a otro usuario. Oscar Natalio Fernández (55) tal vez supuso que el empleo de un nombre ficticio podía escapar del especial seguimiento, detección y la denuncia que realizan los responsables de las distintas redes sociales, cuando descubren el tráfico de pornografía infantil. Como era de esperar, la divulgación de Fernández no pasó desapercibida: fue informada por Facebook al organismo no gubernamental conocido mundialmente como Missing Children, que enseguida denunció el hecho al país de origen y desde el ente que nuclea a todas las fiscalías en Argentina, la conocida ‘Red 24/7’, se envió el material a San Juan, con indicación precisa de usuario y otras identificaciones del teléfono usado para esa maniobra.

Cuando ese reporte llegó al fiscal coordinador de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, se inició una investigación que fue a parar directamente a la casa de Fernández, en Albardón. El secuestro de su teléfono Samsung Galaxy J2 Core, el pasado 12 de junio, no hizo más que corroborar lo que ya sabían.

Y por eso el sospechoso quedó literalmente acorralado, tanto, que decidió evitar un juicio común y a través de su defensora oficial, Sandra Leveque, acordó un juicio abreviado en el que reconoció su autoría en el delito de tenencia y distribución de pornografía con menores de entre 13 y 18 años. Y recibió la pena acordada: el juez Guillermo Adárvez le aplicó 3 años en suspenso (sin detención) y dos años de cumplimiento de reglas de conducta.

El magistrado ordenó, además, destruir el teléfono celular.