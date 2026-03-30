Mató a su exnovio, filmó el crimen y subió el video a las redes: pasará 8 años en prisión

Florencia Eliana Mancilla, de 27 años, fue condenada a 8 años de prisión por el crimen de su exnovio, de 42, en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. La joven llegó al debate en libertad, pero tras el veredicto quedó presa.

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La noche del 18 de diciembre de 2022, mientras el profesor de música Alexis Baciocchi agonizaba en el piso de su casa, la joven sacó el celular, empezó a grabarse, admitió que lo había apuñalado y subió un video a Facebook.

La relación había sido breve. Mancilla y Baciocchi se conocieron a fines de 2017 y fueron pareja durante unos seis meses en 2018. Después de separarse, retomaron el contacto por mensajes a finales de 2021.

La investigación estableció que el ataque ocurrió en la casa de la víctima. Ese día, Mancilla le pidió que la pasara a buscar por un hospedaje donde vivía. Él la llevó a su casa cerca de las 22.15.

Las cámaras de seguridad mostraron que ambos entraron y ella permaneció en ese lugar hasta cerca de las 23.35, cuando llamó a la policía. En ese lapso ocurrió el asesinato.

Según la acusación, Mancilla lo agredió con un martillo, cuchillos y herramientas que había en la casa, como destornilladores. La autopsia determinó que Baciocchi recibió múltiples heridas: ocho puñaladas por la espalda —una de ellas le atravesó el pulmón— y otra en la cabeza que le perforó el cráneo. También tenía golpes en la cabeza y hasta una mordida en la pierna.

La causa indica que mientras el hombre pedía ayuda, Mancilla se comunicó con su pareja actual y con su madre para contar lo que había hecho. Baciocchi fue trasladado al hospital, pero llegó sin vida cerca de las 00.10.

La querella, representada por las abogadas Sandra Arenas y Erica Soto, sostiene que el ataque fue premeditado. Afirman que la mujer llevó tres cuchillos ocultos al encuentro y que incluso antes del ataque había publicado en redes sociales mensajes en los que hablaba de un plan para matar a Baciocchi o quitarse la vida.

“Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces”

En el video que publicó en Facebook, Mancilla se filmó durante cuatro minutos mientras Baciocchi agonizaba en el piso de la casa. En la grabación, a la que accedió TN, relató lo que había ocurrido minutos antes.

“Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces. Se movía mucho y no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra”, aseguró en la filmación, grabada en formato selfie. En otro tramo, agregó: “En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, solo que se asuste tanto de mí y que sepa que no se podía meter conmigo nunca”.

Además, afirmó que había llamado a la Policía y que estaba esperando a que llegara al lugar: “Les di todos los datos y les dije quién era yo”. Durante el video, también intentó justificar el ataque y acusó a la víctima de haberla amenazado y acosado. “No quería llegar a esta instancia, solo quería que pare y que deje de querer manosearme”, sostuvo.

Sin embargo, la querella aseguró en diálogo con este medio que en el expediente no existen denuncias de violencia contra Baciocchi. Por el contrario, indicaron que fue el propio profesor de música quien había denunciado a Mancilla en 2018 y 2019 por episodios de hostigamiento.

Baciocchi era profesor de música y también trabajaba como tatuador. Vivía solo y, al momento del crimen, armaba un pequeño kiosco en su casa.

La mujer que mató a su exnovio llegó al juicio en libertad

Uno de los aspectos más polémicos del caso fue que la acusada fue excarcelada pocos días después del crimen. Fue detenida el mismo 18 de diciembre de 2022 y recuperó la libertad el 21 de ese mismo mes, cuando la Justicia consideró que no existían riesgos procesales. Desde entonces, estuvo en libertad. Sin embargo, tras la condena de 8 años, se resolvió que quede presa y que realice un tratamiento de salud mental.

Un crimen con decenas de testigos

El proceso avanzó en medio de un fuerte operativo policial. El debate oral empezó el lunes 16 de marzo, se extendió durante siete audiencias y contó con la declaración de 70 testigos.

En ese contexto, Arenas cuestionó la estrategia de la defensa. “El defensor tiró seis hipótesis distintas, planteó seis escenarios diferentes, y eso no se puede hacer. Hasta pidió la pena mínima atenuada. Fue cualquier cosa”, sostuvo.

La fiscalía había pedido que la acusada sea condenada por homicidio simple, al descartar el vínculo y la alevosía como agravantes.

Arenas cuestionó esa postura: “Esto no es así, pero esta desigualdad entre el hombre y la mujer hace que hoy nos convirtamos en lo que fue el hombre en el pasado”.