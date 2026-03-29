Mendoza: un conductor con el quíntuple de alcohol en sangre del permitido atropelló a dos niños en Godoy Cruz

Ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba. Una niña de 5 años se encuentra internada en el Hospital Notti.

Un hombre de 44 años fue detenido este sábado en Godoy Cruz tras atropellar a dos menores mientras conducía en evidente estado de ebriedad. El hecho ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Cuba, en el barrio Los Barrancos 2, donde intervino personal de la Comisaría 50.

Cómo ocurrió el accidente: quintuplicó el alcohol permitido

Según se informó, el conductor circulaba a bordo de un VW Gol cuando embistió a una niña de 5 años y un adolescente de 14. Tras el aviso inmediato al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron la situación. Ante ello también se hizo presente personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

La menor sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde quedó internada. En tanto, el chico de 14 fue llevado por sus familiares a un centro de salud no precisado, con lesiones leves pero con intenciones de descartar cualquier problema físico.

Al realizarle el control de alcoholemia al conductor, el resultado arrojó 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue aprehendido en el lugar. Además, se procedió a la retención del vehículo. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Contravencional N°1 por una infracción del art. 667 bis de la Ley 9099.