Misiones: investigan un femicidio seguido de suicidio, a días de la muerte de Dulce María Candia a manos de un hombre

Mientras la sociedad misionera continúa consternada con el femicidio de la adolescente de Eldorado Dulce María Candia (17), durante las últimas horas se conoció otro grave suceso en la capital de Misiones. Y es que por estas horas la Policía de Misiones investiga un femicidio seguido de suicidio, ocurrido dentro de una vivienda del barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas.

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De acuerdo a los datos aportados, el caso fue alertado esta tarde por la hija de la mujer, quien informó que su padrastro habría asesinado a su madre. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a ambos fallecidos. La investigación quedó a cargo de la Justicia y trabajan peritos de la Policía Científica para determinar las circunstancias del hecho.

El femicidio seguido de suicidio ocurrió esta tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Japón, en inmediaciones de la avenida Rademacher de Posadas.

El hecho fue conocido cerca de las 16 horas, cuando una mujer se comunicó con el Centro Integral de Operaciones 911 solicitando asistencia urgente. En un primer momento manifestó que su padrastro habría intentado quitarse la vida mediante ahorcamiento. Minutos después volvió a comunicarse indicando que desconocía si el hombre aún presentaba signos vitales y que su madre aparentemente también se encontraba sin vida dentro del inmueble.

Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Comisaría Tercera, personal especializado y servicios de emergencia de salud pública acudieron de inmediato al lugar.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados constataron que Patricia Raquel González, de 54 años, se hallaba sin signos vitales en una de las habitaciones. Asimismo, en la parte posterior del inmueble encontraron a Luis Roberto Zampedri, de 64 años, suspendido de un tirante, también sin signos vitales.

En la escena trabajan peritos de la Dirección General de Policía Científica, el médico policial y autoridades judiciales, quienes llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Por otro lado, según señalaron las fuentes, se constató que en abril de 2025 la mujer había radicado una denuncia por violencia familiar contra su pareja, tras la cual el Juzgado de Violencia Familiar Dos dispuso medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento por un plazo de treinta días. Según los registros consultados, dichas medidas ya no se encontraban vigentes y no existían nuevas denuncias posteriores.

La investigación continúa bajo directivas del magistrado en turno, mientras se aguardan los resultados de las pericias y exámenes forenses que permitirán determinar la mecánica del hecho. Apenas a horas de la marcha que movilizó a miles en toda Misiones por Ni Una Menos, se confirma un nuevo femicidio en la provincia.