    • 30 de marzo de 2026 - 17:01

    Muerte en el canal Céspedes: hallaron sin vida a la mujer que buscaban en Pocito

    Tras un intenso operativo de búsqueda, la hallaron a la altura de Mendoza y Calle 16. Investigan las causas de muerte de la mujer que aún no fue identificada.

    Muerte en el Canal Céspedes. Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El hecho en el Canal Céspedes

    El hecho se registró en inmediaciones del barrio Las Piedritas minutos pasadas las 14 horas. Según informaron fuentes policiales, la alerta se activó luego de que un menor observara el momento en que la mujer se lanzaba al agua, el niño dio aviso a su madre, quien se comunicó con la Policía para informar lo sucedido.

    A partir de la denuncia, se desplegó un importante operativo en la zona con la participación de personal de bomberos y efectivos policiales con jurisdicción en el área. Las tareas se concentraron en el canal y sectores aledaños, con el objetivo de dar con la mujer. Dos horas más tarde, el cuerpo fue encontrado a la altura de Mendoza y Calle 16. Lamentablemente, la víctima ya no presentaba signos vitales.

    En el lugar donde ocurrió el hecho, los efectivos hallaron una cartera con pertenencias personales, entre ellas una tarjeta SUBE, aunque no se encontró documentación que permita establecer su identidad. De acuerdo a los primeros datos, se trataría de una mujer mayor, de contextura delgada, cabello canoso y vestida con una remera verde.

    La investigación continúa en curso mientras las autoridades intentan identificar a la mujer y reconstruir las circunstancias que derivaron en el fatal episodio.

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