Intensa búsqueda en Pocito: una mujer se habría arrojado al Canal Céspedes

El hecho ocurrió este lunes en la siesta en un puente del Canal Céspedes cercano a los barrios Las Piedritas. Aún no se conoce la identidad de la mujer.

Un amplio operativo policial se desplegó este lunes por la tarde en el departamento Pocito, luego de que una mujer se arrojara al Canal Céspedes, según relataron testigos que presenciaron la escena. Aún se desconoce la identidad de la mujer.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:05 en un puente ubicado entre los barrios Las Piedritas 1 y 2. De acuerdo a los primeros datos, un vecino observó cómo una mujer mayor, de contextura delgada, cabello canoso y vestida con una remera verde, se lanzó desde el sector sur de la estructura, un tramo que no cuenta con barandas de protección.

En el lugar, personal policial encontró diversas pertenencias que serían de la mujer: un bolso marrón que contenía lentes, un pañuelo y un monedero con 5 mil pesos, elementos que quedaron a resguardo mientras avanzan las tareas investigativas.

Intensa búsqueda Tras el alerta, se activó un importante operativo de búsqueda en la zona, con la intervención de efectivos de seguridad que trabajan intensamente para dar con su paradero. Hasta el momento, no se ha podido establecer la identidad de la mujer.