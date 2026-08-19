    • 19 de agosto de 2026 - 09:09

    Murió Jeremías Machada en un terrible accidente de tránsito

    El siniestro vial había ocurrido el domingo. Estaba grave en el hospital.

    Murió Jeremías Machada en un terrible accidente de tránsito

    Murió Jeremías Machada en un terrible accidente de tránsito

    Foto:

    El despiste de un Fiat Palio sobre el kilómetro 1003 de la ruta nacional 14, perpetrado en la noche del pasado domingo, dejó como consecuencia la muerte de Jeremías Javier Machado (30), quien era uno de los tres ocupantes del vehículo. Tras el siniestro, había sido trasladado junto a los otros dos hombres hasta el hospital de San Vicente para recibir atención médica. El accidente ocurrió en la provincia de Misiones

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    Fue así que, durante la víspera, desde el nosocomio se informó a la Policía sobre el fallecimiento del hombre de 30 años debido a las lesiones sufridas en el vuelco del rodado. Posteriormente, fue examinado por el médico policial, quien constató traumatismo de cráneo con fractura y hemorragia intracraneal, además de traumatismo de tórax y fractura de pelvis.

    Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación. En tanto, los otros dos hombres que viajaban en el vehículo continúan internados en el hospital de San Vicente, mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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