Murió José Ferreyra en un accidente de tránsito: tenía 55 años

El hombre viajaba en una moto junto a un menor, que resultó gravemente herido.

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Un siniestro fatal tuvo lugar en horas de la madrugada de este domingo a la altura del kilómetro 1040 de la ruta nacional 14, en San Pedro, en Misiones, donde se vieron involucradas una camioneta y una motocicleta, dejando como saldo un hombre fallecido, identificado como José Hilario Ferreyra de 55 años, y un menor gravemente herido. El conductor del rodado mayor dio positivo en el test de alcoholemia y permanece demorado.

Mediante fuentes oficiales, este medio pudo reconstruir que el hecho se registró cerca de las 4:40, cuando por causas que se investigan una camioneta Chevrolet Montana, conducida por Jonathan Christian C. (27), quien viajaba acompañado por una adolescente, colisionó contra una motocicleta tipo cross en la que se desplazaban dos personas.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes del rodado menor falleció en el lugar, siendo identificado posteriormente como José Hilario Ferreyra (55), quien presentaba múltiples fracturas, traumatismo de cráneo y tórax cerrado. En tanto, el otro ocupante, Ruhen Emanuel F. (14), resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital Samic de Eldorado con fracturas en la muñeca y la pierna izquierda.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y la División Científica, que realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. El test de alcoholemia practicado al conductor de la camioneta arrojó resultado positivo de 0,33 g/l, por lo que quedó demorado a disposición de la Justicia.