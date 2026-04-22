Murió la adolescente Yuliana Leiva tras agonizar un mes

Después de dos semanas en terapia intensiva, se confirmó el fallecimiento de una adolescente de 17 años que había sido atropellada a principios de mes en Garupá, provincia de Misiones . La muerte de Yuliana Leiva generó conmoción y profundo dolor en su entorno y puso sobre la mesa, una vez más, la magnitud de los duelos en siniestros viales.

El desgarrador relato del hermano del niño que murió mientras jugaba a la pelota en el recreo

La joven permanecía internada en terapia intensiva desde el 2 de abril, día en que sufrió el choque, y pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento se confirmó el 17 de este mes.

El siniestro vial que derivó en su internación ocurrió alrededor de las 15:30, en la intersección de la calle San Ignacio de Loyola y la colectora Virgen del Carmen. Por causas que aún se investigan en la causa que, con su muerte, fue recaratulada como homicidio, una camioneta Ford F-100 embistió a la adolescente, quien circulaba en bicicleta por la zona.

A raíz del impacto, Yuliana sufrió graves lesiones y fue trasladada de urgencia en ambulancia hasta el hospital Madariaga, acompañada por su madre. Desde entonces, permaneció internada en estado crítico en la unidad de terapia intensiva, donde su cuadro se mantuvo reservado durante más de dos semanas.

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro. La investigación continúa en curso para establecer responsabilidades.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares y allegados expresaron su dolor en redes sociales. Una de sus primas compartió un desgarrador mensaje de despedida en el que reconstruyó los últimos momentos vividos junto a la joven.

“Fuimos todos al hospital, para que sientas que nosotros estábamos todos ahí. Después de unas horas los médicos nos llamaron y nos dijeron que no había más nada para hacer y que teníamos que entrar a despedirnos de vos”, recordó sentida.

La angustia de la espera y la fe de quienes acompañaban a la adolescente marcaron esos instantes: “Nosotros no creíamos, rezábamos arrodillados, esa capilla estaba llena de gente que solo rezaba por vos. Pasamos todos a despedirnos de vos”, reza el escrito dirigido a la joven.

Se prevé que el conductor de la camioneta F-100 involucrada sea notificado e indagado en el marco de la causa que, hace tres días, pasó a investigarse como homicidio culposo.